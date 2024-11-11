جاء ذلك في كلمة مصورة، اليوم الاثنين، في اجتماع نظمته دائرة الاتصال التركية في العاصمة الأذربيجانية باكو، على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29).

ومشروع صفر نفايات أطلقته أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي في بلادها، ويقوم على تغيير العادات الاستهلاكية للمواطنين، وفصل المخلفات من المنبع ثم إعادة تدويرها، بهدف الوصول بنسبة إعادة تدوير المخلفات إلى 60% بحلول عام 2030.

وأشار ألطون في الاجتماع الذي عقد بعنوان "الاتصال الاستراتيجي في أزمة المناخ العالمية" إلى أن أزمة المناخ هي واحدة من أكبر المشكلات التي تهم حاضر العالم ومستقبله بصورة مباشرة.

وأوضح أن أحد عناصر التهديد العالمي الأكثر أهمية في معايير أزمة المناخ هو انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية. وأكد أن مشروع "صفر نفايات" الذي أصبح معروفاً عالمياً، يُبرز السياسة البيئية الحساسة التي تتبناها تركيا على الساحة الدولية.

واعتبر أن المشروع أضحى "علامة عالمية" بعد إعلان الأمم المتحدة 30 مارس/آذار "اليوم الدولي للقضاء على الهدر"، متابعاً: "سيحقق مشروع صفر نفايات نجاحاً حقيقياً بالتعاون والتضامن العالميين".

وأضاف: "تركيا عازمة على تحقيق نمو متوازن في المجالات البيئية والاقتصادية والاجتماعية من خلال زيادة استثمارات الطاقة المتجددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

ويستمر مؤتمر "كوب 29" حتى 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إذ يتوقع التركيز فيه على تحديد أهداف جديدة لتمويل المناخ ودعم جهود الدول النامية للتخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف مع تأثيراتها الحالية والمستقبلية.