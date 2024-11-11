وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان برصد إطلاق 90 صاروخاً من لبنان تجاه الجليل الأعلى والغربي وخليج حيفا، قائلاً إنه اعترض بعضها وإن الباقي سقط بمناطق مفتوحة.

وسبق أن قالت القناة 12 العبرية، إنه جرى رصد إطلاق 60 صاروخاً من لبنان ما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار، من دون مزيد من التفاصيل.

ووصفت القناة ما جرى بأنه "قصف كثيف"، مبينةً أن الصواريخ تسببت باشتعال نيران في سيارات ومنزل بمستوطنة كريات آتا قرب حيفا (شمال).

وأشارت إلى تسجيل عشرات الاعتراضات من منظومة الدفاع الإسرائيلية في سماء حيفا والمناطق القريبة منها. صحيفة "يسرائيل هيوم" بدورها ذكرت حدوث أضرار جسيمة بالممتلكات جراء سقوط صاروخ أُطلق من لبنان على منزل في كريات آتا.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، تشن إسرائيل عدواناً على لبنان "هو الأعنف والأوسع" منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل أكثر من عام، ما أسفر عن 3 آلاف و189 قتيلاً و14 ألفاً و78 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح، وفق رصد الأناضول بيانات لبنانية رسمية حتى مساء السبت.