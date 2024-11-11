سياسة
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نحو 90 صاروخاً.. إصابات وأضرار بشمال إسرائيل جراء هجوم جوي من لبنان
رصدت إسرائيل، اليوم الاثنين، إطلاق 90 صاروخاً من لبنان على مدينتي حيفا وعكا وبلدات في الجليل الأعلى والغربي شمالي البلاد، ما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار، أحدها في منزل بمستوطنة كريات آتا.
نحو 90 صاروخاً.. إصابات وأضرار بشمال إسرائيل جراء هجوم جوي من لبنان
أضرار في كريات آتا، شمالي إسرائيل جراء صواريخ أطلقت من لبنان، 11 نوفمبر/تشرين الثاني، 2024. / صورة: Reuters 
11 نوفمبر 2024

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان برصد إطلاق 90 صاروخاً من لبنان تجاه الجليل الأعلى والغربي وخليج حيفا، قائلاً إنه اعترض بعضها وإن الباقي سقط بمناطق مفتوحة.

وسبق أن قالت القناة 12 العبرية، إنه جرى رصد إطلاق 60 صاروخاً من لبنان ما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار، من دون مزيد من التفاصيل.

ووصفت القناة ما جرى بأنه "قصف كثيف"، مبينةً أن الصواريخ تسببت باشتعال نيران في سيارات ومنزل بمستوطنة كريات آتا قرب حيفا (شمال).

وأشارت إلى تسجيل عشرات الاعتراضات من منظومة الدفاع الإسرائيلية في سماء حيفا والمناطق القريبة منها. صحيفة "يسرائيل هيوم" بدورها ذكرت حدوث أضرار جسيمة بالممتلكات جراء سقوط صاروخ أُطلق من لبنان على منزل في كريات آتا.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، تشن إسرائيل عدواناً على لبنان "هو الأعنف والأوسع" منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل أكثر من عام، ما أسفر عن 3 آلاف و189 قتيلاً و14 ألفاً و78 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح، وفق رصد الأناضول بيانات لبنانية رسمية حتى مساء السبت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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