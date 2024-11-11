سياسة
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للمشاركة في "كوب 29".. أردوغان يغادر الرياض متوجهاً إلى أذربيجان
غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الاثنين، العاصمة السعودية الرياض، بعد مشاركته في القمة العربية-الإسلامية الاستثنائية لبحث الهجمات الإسرائيلية على غزة ولبنان.
للمشاركة في "كوب 29".. أردوغان يغادر الرياض متوجهاً إلى أذربيجان
الرئيس التركي يتوجه إلى أذربيجان لحضور مؤتمر كوب 29 بالعاصمة باكو / صورة: AA
11 نوفمبر 2024

وعقب حضوره القمة، توجه الرئيس التركي إلى العاصمة الأذربيجانية باكو للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29).

وكان في وداع الرئيس أردوغان في مطار الملك خالد الدولي، أمير الرياض فيصل بن بندر آل سعود، والسفير السعودي في أنقرة فهد بن أسعد أبو النصر، وسفير تركيا في الرياض أمر الله ايشلر .

انطلقت في باكو، الاثنين، مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29)، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ومنظمات دولية.

ويستمر مؤتمر "كوب 29" حتى 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إذ يتوقع التركيز فيه على تحديد أهداف جديدة لتمويل المناخ ودعم جهود الدول النامية للتخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف مع تأثيراتها الحالية والمستقبلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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