سياسة
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تركيا.. "توساش" و"بيكار" ضمن أكبر 50 شركة طيران في العالم
حقق قطاع الطيران التركي إنجازاً تاريخياً بعدما حصدت شركتا "توساش" و"بيكار" التركيتان الوطنيتان على مركز مرموق بين أكبر 50 شركة طيران في العالم، بحسب تصنيفات أجراها موقع لشركة FlightGlobal.
تركيا.. "توساش" و"بيكار" ضمن أكبر 50 شركة طيران في العالم
طائرة ومسيّرات تركية محلية الصنع. / صورة: AA
11 نوفمبر 2024

واحتلت توساش المرتبة 38، إذ حققت إيرادات بقيمة 2.67 مليار دولار لعام 2023، في حين جاءت شركة بيكار لأول مرة في تاريخها بالمرتبة 49 بإيرادات بلغت 1.8 مليار دولار لعام 2023.

وتعد شركتا توساش وبيكار التركيتان من رواد الصناعات الدفاعية الجوية، وتشتهران بمسيّرة "عنقاء-3"، والمقاتلة "حُرجيت"، ومقاتلة "KAAN".

وتشتهر توساش بأبحاثها ومشاريعها المتطورة والتزامها حلول التكنولوجيا الفائقة، وقد ركزت على الصادرات وتقديم المنتجات الهيكلية لعمالقة الطيران المدني.

كما عزز التعاون الدولي للشركة مع لاعبين بارزين في مجال الطيران المدني والعسكري سمعتها العالمية، ما ساهم في قدرتها التنافسية في كلا القطاعين، بالإضافة إلى المنتجات الدفاعية رفيعة المستوى، عززت شركات الطيران المدني لشركة توساش دورها مورداً ومبتكراً مهماً.

بيكار تشارك لأول مرة

احتلت شركة بيكار، وهي لاعب رئيسي في سوق الطائرات المسيرة، المركز 49 بإيرادات كبيرة بلغت 1.8 مليار دولار.

اكتسبت شركة بيكار، المعروفة بمسيّرة بيرقدار TB2، سمعة حسنة باعتبارها الشركة الرائدة في العالم في مجال تصدير الطائرات من دون طيار، مع ارتفاع الطلب على تقنيتها في جميع أنحاء العالم.

ووقعت شركة بيكار اتفاقيات تصدير مع 35 دولة لمسيراتها بيرقدار TB2 وأقنجي.

وبجانب أن الصادرات تمثل أكثر من 90% من دخلها، لم تُعِد شركة بيكار تعريف قطاع الدفاع في تركيا فحسب، بل حافظت أيضاً على مكانتها كأكبر مصدر للأسلحة في البلاد لمدة ثلاث سنوات متتالية.

تواصل شركة توساش تطوير طائراتها المقاتلة KAAN، في حين تركز شركة بيكار على مسيراتها الرائدة مثل Bayraktar TB3، وهي طائرة من دون طيار محمولة على متن السفن، وبيرقدار Kızılelma، وهي أول طائرة مقاتلة من دون طيار في تركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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