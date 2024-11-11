سياسة
3 دقيقة قراءة
أغلبهم تسمماً.. ناشطون سودانيون: 350 قتيلاً بهجوم الدعم السريع على الهلالية
أعلن ناشطون سودانيون، اليوم الاثنين، أن عدد القتلى بمدينة الهلالية بولاية الجزيرة (وسط) ارتفع إلى 350 مدنياً جراء هجوم قوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
أغلبهم تسمماً.. ناشطون سودانيون: 350 قتيلاً بهجوم الدعم السريع على الهلالية
امرأة سودانية، نزحت من ولاية الجزيرة بسبب عنف قوات الدعم السريع، السودان / صورة: Reuters
11 نوفمبر 2024

وفي الأيام الأخيرة تزايدت اتهامات محلية ودولية لقوات الدعم السريع شبه العسكرية بـ"ارتكاب انتهاكات وجرائم قتل جماعية" بحق المدنيين بولاية الجزيرة (وسط)، من دون صدور تعليق من تلك القوات شبه العسكرية.

وتجددت الاشتباكات بين "الدعم السريع" والجيش السوداني بولاية الجزيرة في 20 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، على خلفية انشقاق القيادي بصفوف قوات الدعم أبو عاقلة كيكل، وهو من أبناء الولاية، وإعلان انضمامه لقوات الجيش.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، سيطرت "الدعم السريع" بقيادة كيكل، على عدة مدن بالجزيرة بينها "ود مدني" مركز الولاية. وتسيطر حالياً على أجزاء واسعة من الولاية عدا مدينة المناقل والمناطق المحيطة بها حتى حدود ولاية سنار جنوبها، وغرباً حتى حدود ولاية النيل الأبيض.

وقال "نداء الوسط" (كيان مدني سوداني يضم مجموعة ناشطين) في بيان، إن "الحصار الجائر الذي تفرضه الدعم السريع على عشرات الآلاف من المواطنين الأبرياء العزّل لا مبرر له"، وأضاف: "فاقت أعداد الضحايا 350 شهيداً وشهيدة، وراوحت أسباب الوفاة بين التسمم الغذائي والجوع والعطش، وتدهور الحالة الصحية وعدم الحصول على الأدوية والرعاية الطبية".

وأشار "نداء الوسط" إلى أن "عمليات الدفن للضحايا تجري بشكل جماعي وتجاوزت التكفين اللازم ومراسم الدفن المعهودة".

وأمس الأحد، قال "نداء الوسط" إن حصيلة ضحايا الهلالية بلغت 315 قتيلاً "20 شهيداً منهم ارتقوا جراء إصابتهم بطلقات نارية، و295 جراء التسمم وتدهور الحالة الصحية".

وبعد أن اتهمت الخارجية السودانية الخميس، الدعم السريع بقتل 120 مدنياً بمدينة الهلالية، أعلنت نقابة أطباء السودان (غير حكومية) الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الهلالية إلى 200.

من جانبه، قال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو، الاثنين، إن "التقارير التي تفيد بأن جنود الدعم السريع سمموا مئات السودانيين في مدينة الهلالية صدمت الضمير".

وذكر بيرييلو على منصة إكس أن "تسميم الطعام في بلد يعاني بالفعل من المجاعة هو عمل شنيع، وإذا تأكد ذلك يجب على قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو ’حميدتي’ الإجابة عن هذا السؤال".

ووفق مصادر محلية، تواصل "الدعم السريع" مهاجمة الهلالية، التي تعد إحدى كبرى مدن شرق ولاية الجزيرة، وتفرض حصاراً على عشرات الآلاف من سكانها.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 13 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us