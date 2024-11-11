سياسة
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أنقرة تنفي مزاعم شحن النفط إلى إسرائيل وتؤكد أنها لا أساس لها من الصحة
نفت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية المزاعم القائلة بشحن النفط من ميناء جيهان التركي إلى إسرائيل وأكدت أنها "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".
أنقرة تنفي مزاعم شحن النفط إلى إسرائيل وتؤكد أنها لا أساس لها من الصحة
وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية: شركة "بوتاش إنترناشيونال" لا شأن لها إطلاقاً بشراء وبيع النفط / صورة: AA
11 نوفمبر 2024

وأشارت الوزارة في بيان، الاثنين، أن خط أنابيب النفط الخام "باكو-تبليسي-جيهان" يجري تشغيله بموجب الاتفاقية الدولية الموقعة في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 1999 بين تركيا وأذربيجان وجورجيا، واتفاقيات الحكومة المضيفة التي تشكل ملحقها.

ولفتت إلى أن القسم التركي من خط الأنابيب تشغله شركة "بوتاش إنترناشيونال" في إطار الاتفاقيات المبرمة بين الشركاء، موضحة أن "بوتاش إنترناشيونال" لا شأن لها إطلاقاً بشراء وبيع النفط.

وأكدت الوزارة أن "المزاعم القائلة بأن النفط يجري شحنه من ميناء جيهان إلى إسرائيل وأن تركيا تسمح بذلك، لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

وذكرت أن الشركات التي تنقل النفط عبر خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان وتبيعه للأسواق العالمية من ميناء حيدر علييف، احترمت قرار تركيا بإنهاء التجارة مع إسرائيل، ولم تكن هناك أيّة شحنة نقطة تسليمها إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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