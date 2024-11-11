وأشارت الوزارة في بيان، الاثنين، أن خط أنابيب النفط الخام "باكو-تبليسي-جيهان" يجري تشغيله بموجب الاتفاقية الدولية الموقعة في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 1999 بين تركيا وأذربيجان وجورجيا، واتفاقيات الحكومة المضيفة التي تشكل ملحقها.

ولفتت إلى أن القسم التركي من خط الأنابيب تشغله شركة "بوتاش إنترناشيونال" في إطار الاتفاقيات المبرمة بين الشركاء، موضحة أن "بوتاش إنترناشيونال" لا شأن لها إطلاقاً بشراء وبيع النفط.

وأكدت الوزارة أن "المزاعم القائلة بأن النفط يجري شحنه من ميناء جيهان إلى إسرائيل وأن تركيا تسمح بذلك، لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

وذكرت أن الشركات التي تنقل النفط عبر خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان وتبيعه للأسواق العالمية من ميناء حيدر علييف، احترمت قرار تركيا بإنهاء التجارة مع إسرائيل، ولم تكن هناك أيّة شحنة نقطة تسليمها إسرائيل.