وهبطت الطائرة الرئاسية التي تقل الرئيس أردوغان مساء الاثنين، في مطار حيدر علييف الدولي بالعاصمة باكو.

وكان في استقبال أردوغان بالمطار وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيرموف، وسفير أنقرة لدى باكو جاهد باغجي وعقيلته، بجانب مسؤولين وعسكريين آخرين من البلدين.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته وزيرا الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، وكبير مستشاريه للسياسات الخارجية عاكف تشاغاتاي قيليج، ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن.

وفي وقت سابق من الاثنين، انطلقت في العاصمة الأذربيجانية باكو أعمال قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 29)، بمشاركة رؤساء دول وحكومات من حول العالم، وشركات ناشطة في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة، ومنظمات معنية بمحاربة تغير المناخ.