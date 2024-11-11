سياسة
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أمريكا تعلن "ضرب أهداف مرتبطة بإيران" في سوريا رداً على هجمات ضد قواتها
أعلن الجيش الأمريكي شنّ قواته ضربات، الاثنين، ضد تسعة أهداف قالت إنها مرتبطة بإيران في سوريا رداً على هجمات ضد قوات أمريكية في الأراضي السورية.
أمريكا تعلن "ضرب أهداف مرتبطة بإيران" في سوريا رداً على هجمات ضد قواتها
سنتكوم: هذه الضربات ستضعف قدرة المجموعات المدعومة من إيران على التخطيط لهجمات مستقبلية على القوات الأمريكية / صورة: CENTCOM
11 نوفمبر 2024

وأفادت القيادة الوسطى الأمريكية للشرق الأوسط "سنتكوم" في منشور على شبكة للتواصل الاجتماعي بأن "هذه الضربات ستضعف قدرة المجموعات المدعومة من إيران على التخطيط لهجمات مستقبلية على القوات الأمريكية وقوات التحالف وعلى شنها".

وتنفذ الولايات المتحدة ضربات بين الحين والآخر ضد أهداف على صلة بإيران في كل من العراق وسوريا.

وفي فبراير/شباط، شنت الولايات المتحدة غارات جوية في البلدين ضد أكثر من 85 هدفاً زعمت أنها على صلة بالحرس الثوري الإيراني وجماعات مسلحة يدعمها، رداً على هجوم على القوات الأمريكية.

وتنشر الولايات المتحدة 900 جندي في سوريا و2500 آخرين في العراق المجاور في مهمة لتقديم المشورة والمساعدة للقوات المحلية التي تحاول منع عودة ظهور تنظيم داعش الإرهابي.

وأرسلت الولايات المتحدة سفناً حربية وطائرات مقاتلة إلى المنطقة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لمحاولة "ردع إيران والجماعات المدعومة منها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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