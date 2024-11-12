وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن المعاهدة جرى "التصديق عليها بمرسوم" أصدره الزعيم كيم جونغ أون، مشيرة إليه بمنصبه الرسمي بصفته "رئيساً لشؤون الدولة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".

ويأتي الإعلان بعد أن صوّت المشرّعون الروس بالإجماع، الأسبوع الماضي، على إقرار المعاهدة التي وقعها الرئيس فلاديمير بوتين لاحقاً.

وقالت وكالة الأنباء المركزية إن "المعاهدة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الذي يتبادل فيه الجانبان وثائق المصادقة".

ووقّع بوتين وكيم معاهدة الشراكة الاستراتيجية في يونيو/حزيران، خلال زيارة الرئيس الروسي لبيونغ يانغ. وتلزم هذه الاتفاقية الدولتين بتقديم المساعدة العسكرية "دون تأخير" للطرف الآخر في حال تعرضه لهجوم إضافة إلى التعاون دولياً في وجه العقوبات الغربية.