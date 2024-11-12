سياسة
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كيم جونغ أون يصدّق على معاهدة الدفاع المشترك مع روسيا
صدّقت كوريا الشمالية، الاثنين، على معاهدة للدفاع المشترك مع روسيا وقعها زعيما البلدين في يونيو/حزيران وتدعو كل جانب إلى مساعدة الجانب الآخر في حالة وقوع هجوم مسلح.
كيم جونغ أون يصدّق على معاهدة الدفاع المشترك مع روسيا
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يصدر مرسوماً للمصادقة على المعاهدة الدفاعية مع روسيا / صورة: Reuters Archive
12 نوفمبر 2024

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن المعاهدة جرى "التصديق عليها بمرسوم" أصدره الزعيم كيم جونغ أون، مشيرة إليه بمنصبه الرسمي بصفته "رئيساً لشؤون الدولة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".

ويأتي الإعلان بعد أن صوّت المشرّعون الروس بالإجماع، الأسبوع الماضي، على إقرار المعاهدة التي وقعها الرئيس فلاديمير بوتين لاحقاً.

وقالت وكالة الأنباء المركزية إن "المعاهدة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الذي يتبادل فيه الجانبان وثائق المصادقة".

ووقّع بوتين وكيم معاهدة الشراكة الاستراتيجية في يونيو/حزيران، خلال زيارة الرئيس الروسي لبيونغ يانغ. وتلزم هذه الاتفاقية الدولتين بتقديم المساعدة العسكرية "دون تأخير" للطرف الآخر في حال تعرضه لهجوم إضافة إلى التعاون دولياً في وجه العقوبات الغربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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