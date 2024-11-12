سياسة
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إصابة جندييَّن من جيش الاحتلال في عملية دهس عند حاجز عسكري ببيت لحم
أصيب جنديان من جيش الاحتلال الإسرائيلي بجروح، مساء الاثنين، بعد تعرضهما للدهس من سيارة يقودها فلسطيني اقتحم بها حاجزاً عسكرياً جنوب الضفة الغربية المحتلة.
إصابة جندييَّن من جيش الاحتلال في عملية دهس عند حاجز عسكري ببيت لحم
جيش الاحتلال: لاذت المركبة بالفرار، والعديد من القوات تطاردها وتمشط المنطقة / صورة: وسائل التواصل
12 نوفمبر 2024

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أنه خلال عملية نفذتها قواته في منطقة بلدة الخضر غربي مدينة بيت لحم "اخترقت مركبة فلسطينية حاجزاً ونفذت عملية دهس".

وأضاف بيان الجيش أن المركبة "لاذت بالفرار، والعديد من القوات تطاردها وتمشط المنطقة".

وعقب العملية، طوّقت قوات من جيش الاحتلال مدينة بيت لحم بحثاً عن المهاجم، حسب ما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالاً عن 780 شهيداً، ونحو 6 آلاف و300 جريح منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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