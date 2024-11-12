سياسة
2 دقيقة قراءة
مقتل 4 جنود بجيش الاحتلال الإسرائيلي في معارك شمال غزة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، مقتل 4 من جنوده بمعارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.
مقتل 4 جنود بجيش الاحتلال الإسرائيلي في معارك شمال غزة
قتل المئات من جنود الاحتلال خلال المعارك بشمال غزة / صورة: AFP
12 نوفمبر 2024

وأفاد الجيش في بيان، بأن "المقاتلين من كتيبة شمشون التابعة للواء كفير: أور كاتس، ونافيه يائير أسولين، وغاري لالهروايكيما زولات، وأوفير إلياهو، قُتلوا خلال معارك بشمال القطاع".

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن الجنود الأربعة قُتلوا داخل مبنى استُهدف بصاروخ مضاد للدروع في بيت لاهيا شمالي القطاع.

وكانت معطيات سابقة لجيش الاحتلال على موقعه الإلكتروني قد أظهرت مقتل 781 جندياً منذ بداية الحرب، بينهم 368 بالمعارك البرية في قطاع غزة، فضلاً عن إصابة 5282 جندياً، بينهم 2402 بالمعارك البرية في القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرب "إبادة جماعية" على غزة أسفرت عن أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us