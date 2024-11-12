وأفاد الجيش في بيان، بأن "المقاتلين من كتيبة شمشون التابعة للواء كفير: أور كاتس، ونافيه يائير أسولين، وغاري لالهروايكيما زولات، وأوفير إلياهو، قُتلوا خلال معارك بشمال القطاع".

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن الجنود الأربعة قُتلوا داخل مبنى استُهدف بصاروخ مضاد للدروع في بيت لاهيا شمالي القطاع.

وكانت معطيات سابقة لجيش الاحتلال على موقعه الإلكتروني قد أظهرت مقتل 781 جندياً منذ بداية الحرب، بينهم 368 بالمعارك البرية في قطاع غزة، فضلاً عن إصابة 5282 جندياً، بينهم 2402 بالمعارك البرية في القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرب "إبادة جماعية" على غزة أسفرت عن أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.