وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن يون زار ملعباً للغولف يوم السبت للتدرب، وأشار مكتبه إلى أنه مارس اللعبة آخر مرة في عام 2016.

وقال يون في مؤتمر صحفي يوم الخميس بعد أن هنأ ترمب عبر الهاتف على فوزه: "كثير من الأشخاص المقربين من الرئيس ترمب... أخبروني بأنني وترمب ستربطنا علاقة جيدة".

وأضاف أن مسؤولين سابقين في إدارة ترمب وجمهوريين بارزين عرضوا المساعدة في بناء العلاقات مع الرئيس المنتخب.

ويتوقع محللون أن يسعى يون إلى إيجاد طريقة للاستفادة من الصداقة الشخصية مع ترمب لتعزيز مصالح سول، بينما يمضي الرئيس الجمهوري في سياسته الخارجية القائمة على مبدأ "أمريكا أولاً" مع أسلوبه غير المتوقع في ولايته الثانية.

وتعتمد الشركات الكورية الجنوبية بشكل كبير على التجارة مع الولايات المتحدة. وخلال ولاية ترمب الأولى، اصطدمت الدولتان بشأن تقاسم تكلفة استضافة نحو 28500 جندي أمريكي متمركزين في الدولة الآسيوية.