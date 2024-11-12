جاء ذلك في تقرير الوزارة الإحصائي لضحايا الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 403 أيام، إذ أفاد التقرير بـ"ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43 ألفاً و665 شهيداً، و103 آلاف و76 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".

وأوضحت الوزارة أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 62 شهيداً و147 مصاباً خلال الـ48 ساعة الماضية"، وذكرت أن "عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وفي السياق، أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، استشهاد 14 شخصاً على الأقل في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، فيما أجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 100 عائلة نازحة في مدرسة ببلدة بيت حانون على الخروج منها باتجاه مدينة غزة وسط قصف مدفعي على المنطقة.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل، في تصريحات صحفية، إن 14 شخصاً على الأقل استُشهدوا، وأُصيب العشرات فجر الثلاثاء جراء عدة غارات (إسرائيلية) جوية على قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن 3 مواطنين استُشهدوا جراء قصف للاحتلال استهدف أحد المنازل بشارع الجلاء شمال مدينة غزة.

وأضافت أن مواطنين استُشهدوا وأُصيب عدد آخر جراء قصف الاحتلال منزلين في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأشارت إلى إصابة ثمانية مواطنين وفقدان آخرين جراء غارة لطائرات الاحتلال على منزل بالمخيم الجديد شمال غرب مخيم النصيرات.

وقالت إن قوات الاحتلال تحاصر مدرسة تؤوي 130 عائلة نازحة وسط قصف وإطلاق نار مكثف في بلدة بيت حانون.

فيما ذكر شهود عيان أن جيش الاحتلال أجبر نحو 100 عائلة نازحة في المدرسة على الخروج منها باتجاه مدينة غزة وسط إطلاق نار وقصف مدفعي على المنطقة.

وأمس الاثنين، استُشهد 10 فلسطينيين وأُصيب آخرون، بغارة إسرائيلية استهدفت استراحة قرب خيام النازحين بمنطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، التي يزعم الجيش الإسرائيلي أنها "منطقة آمنة".

وقال شهود عيان إن القصف الإسرائيلي استهدف استراحة على الشارع العام شمال شارع رقم 5 بمنطقة مواصي خان يونس التي يوجد بها نازحون، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتُواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.