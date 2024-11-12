سياسة
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بلغت أعلى مستوى.. "بيتكوين" تقترب من 90 ألف دولار بعد فوز ترمب بالرئاسة
ارتفع سعر العملة الرقمية "بيتكوين" في التعاملات المبكرة صباح اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 89 ألف دولار، مستفيدة في ذلك من فوز دونالد ترمب بالرئاسة الأمريكية.
بلغت أعلى مستوى.. "بيتكوين" تقترب من 90 ألف دولار بعد فوز ترمب بالرئاسة
بلغت قيمة سوق العملات المشفرة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند نحو 3.1 تريليون دولار أمريكي / صورة: AA
12 نوفمبر 2024

وأظهرت بيانات منصة التداول "كوين بيس" أن "بيتكوين" نمت بنسبة 11% في التعاملات المبكرة اليوم لتسجل 89.01 ألف دولار للوحدة.

وبفضل ارتفاع "بيتكوين"، بلغت قيمة سوق العملات المشفرة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند نحو 3.1 تريليون دولار أمريكي، وهو رقم يفوق الناتج المحلي لقارة إفريقيا.

وحسب ما جاء في منصة "كوين بيس"، فقد قفزت "بيتكوين" بنحو 32% منذ الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الثلاثاء.

ويعتبر ترمب الرئيس الأكثر ودية لصناعة العملات المشفرة، فقد تبنَّى الأصول الرقمية خلال حملته الانتخابية، كما تعهد بجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة على مستوى العالم، وتعيين منظمين يرغبون في تطوير الأصول الرقمية إذا عاد إلى البيت الأبيض.

وتعهد ترمب أيضاً بوضع قواعد أكثر ودية للعملات المشفرة، في وقت يُحكم حزبه الجمهوري قبضته على الكونغرس، مما يعزز فرصه في دفع أجندته.

وتشمل تعهدات ترمب الأخرى إنشاء مخزون استراتيجي من البيتكوين، وتعزيز التعدين المحلي للعملة لجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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