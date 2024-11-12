وأظهرت بيانات منصة التداول "كوين بيس" أن "بيتكوين" نمت بنسبة 11% في التعاملات المبكرة اليوم لتسجل 89.01 ألف دولار للوحدة.

وبفضل ارتفاع "بيتكوين"، بلغت قيمة سوق العملات المشفرة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند نحو 3.1 تريليون دولار أمريكي، وهو رقم يفوق الناتج المحلي لقارة إفريقيا.

وحسب ما جاء في منصة "كوين بيس"، فقد قفزت "بيتكوين" بنحو 32% منذ الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الثلاثاء.

ويعتبر ترمب الرئيس الأكثر ودية لصناعة العملات المشفرة، فقد تبنَّى الأصول الرقمية خلال حملته الانتخابية، كما تعهد بجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة على مستوى العالم، وتعيين منظمين يرغبون في تطوير الأصول الرقمية إذا عاد إلى البيت الأبيض.

وتعهد ترمب أيضاً بوضع قواعد أكثر ودية للعملات المشفرة، في وقت يُحكم حزبه الجمهوري قبضته على الكونغرس، مما يعزز فرصه في دفع أجندته.

وتشمل تعهدات ترمب الأخرى إنشاء مخزون استراتيجي من البيتكوين، وتعزيز التعدين المحلي للعملة لجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة.