سياسة
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واشنطن تنفذ ضربات لـ9 أهداف "مرتبطة بإيران" في سوريا رداً على هجمات متصاعدة
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) مساء الاثنين، عن تنفيذ ضربات جوية ضد 9 أهداف في موقعَين بسوريا مرتبطَين بجماعات تدعمها إيران، رداً على هجمات تعرض لها أفراد أمريكيون خلال آخر 24 ساعة، دون تحديد أماكنها.
واشنطن تنفذ ضربات لـ9 أهداف "مرتبطة بإيران" في سوريا رداً على هجمات متصاعدة
قوات أمريكية شمال شرق سوريا-أرشيف / صورة: AA
12 نوفمبر 2024

وأكدت سنتكوم، عبر بيان على منصة "إكس"، أن هذه الضربات تهدف إلى إضعاف قدرات المجموعات المدعومة من إيران على التخطيط لهجمات مستقبلية تستهدف القوات الأمريكية وقوات التحالف.

وأوضح الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية، أن الهجمات على القوات الأمريكية وشركاء التحالف "لن تُقبل" وأن الجيش الأمريكي "سيواصل اتخاذ كل خطوة ضرورية لحماية أفراده وشركائه".

وقال مسؤولان دفاعيان أمريكيان لشبكة CNN الأمريكية، إن الهجمات على القوات الأمريكية لم تسفر عن أي إصابات. وأضاف أحد المسؤولين أن هجومين على الأقل وقعا ضد القوات الأمريكية في سوريا، بما في ذلك محيط قاعدة القرية الخضراء، وهي منشأة عسكرية تضم أفراداً أمريكيين في شرق سوريا.

وتعد هذه الضربات جزءاً من سلسلة عمليات تنفذها الولايات المتحدة ضد أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسوريا، حيث سبق أن استهدفت عشرات الأهداف التابعة لفيلق القدس الإيراني في فبراير/شباط الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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