وأكدت سنتكوم، عبر بيان على منصة "إكس"، أن هذه الضربات تهدف إلى إضعاف قدرات المجموعات المدعومة من إيران على التخطيط لهجمات مستقبلية تستهدف القوات الأمريكية وقوات التحالف.

وأوضح الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية، أن الهجمات على القوات الأمريكية وشركاء التحالف "لن تُقبل" وأن الجيش الأمريكي "سيواصل اتخاذ كل خطوة ضرورية لحماية أفراده وشركائه".

وقال مسؤولان دفاعيان أمريكيان لشبكة CNN الأمريكية، إن الهجمات على القوات الأمريكية لم تسفر عن أي إصابات. وأضاف أحد المسؤولين أن هجومين على الأقل وقعا ضد القوات الأمريكية في سوريا، بما في ذلك محيط قاعدة القرية الخضراء، وهي منشأة عسكرية تضم أفراداً أمريكيين في شرق سوريا.

وتعد هذه الضربات جزءاً من سلسلة عمليات تنفذها الولايات المتحدة ضد أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسوريا، حيث سبق أن استهدفت عشرات الأهداف التابعة لفيلق القدس الإيراني في فبراير/شباط الماضي.