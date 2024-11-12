وكان في استقبال الرئيس أردوغان وعقيلته أمينة أردوغان، لدى وصولهما إلى مقر انعقاد القمة في ستاد باكو الأوليمبي، الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ووصل الرئيس أردوغان إلى باكو مساء أمس الاثنين، للمشاركة في قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 29)، التي تعقد بمشاركة رؤساء دول وحكومات، وشركات ناشطة في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة، ومنظمات معنية بمحاربة تغير المناخ.

ويرافق أردوغان في زيارته وزيرا الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، وكبير مستشاريه للسياسات الخارجية عاكف تشاغاتاي قيليج، ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن.