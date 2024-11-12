وقال الجيش في بيان: "إنذار عاجل إلى جميع سكان الضاحية الجنوبية، وتحديداً في المباني المحددة في الخرائط المرفقة (مع البيان) والمباني المجاورة لها"، وذلك بمناطق حدث بيروت وحارة بريك والغبيري والليلكي.

وأضاف مدعياً: "هذه المباني تقع بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، حيث سيعمل ضدها الجيش بقوة على المدى الزمني القريب". وتابع: "عليكم إخلاء هذه المباني فوراً والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

وقبل البدء بشنّ الغارات، سُمع إطلاق النار في الهواء لتنبيه السكان لضرورة الإخلاء، حسبما أفاد شهود عيان لوكالة الصحافة الفرنسية.

من جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش يتعقب عدة طائرات مُسيرة دخلت الأجواء من لبنان، بينما انطلقت صفارات الإنذار في حيفا والجليل.

ومنذ أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء التوغل البري في لبنان مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنذر أكثر من مرة سكان مبانٍ في الضاحية الجنوبية لبيروت بضرورة إخلائها تمهيداً لاستهدافها بدعوى وجود مستودعات أسلحة لحزب الله.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها حزب الله، بدأت غداة شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 146 ألف فلسطيني، وسّعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالاً عن 3 آلاف و243 قتيلاً و14 ألفاً و134 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق رصد الأناضول أحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء الاثنين.

ويومياً يرد حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.