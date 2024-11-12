وقالت الكتائب إنها فجرت منزلاً بحي القصاصيب في جباليا بعبوة شديدة الانفجار فور دخول 10 جنود إسرائيليين إليه عصر الاثنين.

وأضافت الكتائب في بيان على تليغرام، أن الكمين أدى إلى إيقاع الجنود العشرة "بين قتيل وجريح".

وتزامن إعلان هذا الاستهداف مع إقرار الجيش الإسرائيلي اليوم، مقتل 4 جنود خلال معارك في جباليا، دون أن يتضح على الفور ما إذا كانوا ضمن المجموعة نفسها التي قالت كتائب القسام إنها أوقعتهم في كمين أم لا.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتياحاً برياً شمال قطاع غزة بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة"، وأعلن لاحقاً أنه يعمل على فصل الشمال عن مدينة غزة ولن يسمح بعودة النازحين.