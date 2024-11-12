سياسة
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القسام: أوقعنا 10 جنود إسرائيليين بين جريح وقتيل في كمين بمخيم جباليا
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الثلاثاء، إيقاع 10 جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح، إثر كمين نصبته لهم بمنطقة جباليا شمالي قطاع غزة.
القسام: أوقعنا 10 جنود إسرائيليين بين جريح وقتيل في كمين بمخيم جباليا
أوقعت كتائب القسام 10 جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح في مخيم جباليا / صورة: AA
12 نوفمبر 2024

وقالت الكتائب إنها فجرت منزلاً بحي القصاصيب في جباليا بعبوة شديدة الانفجار فور دخول 10 جنود إسرائيليين إليه عصر الاثنين.

وأضافت الكتائب في بيان على تليغرام، أن الكمين أدى إلى إيقاع الجنود العشرة "بين قتيل وجريح".

وتزامن إعلان هذا الاستهداف مع إقرار الجيش الإسرائيلي اليوم، مقتل 4 جنود خلال معارك في جباليا، دون أن يتضح على الفور ما إذا كانوا ضمن المجموعة نفسها التي قالت كتائب القسام إنها أوقعتهم في كمين أم لا.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتياحاً برياً شمال قطاع غزة بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة"، وأعلن لاحقاً أنه يعمل على فصل الشمال عن مدينة غزة ولن يسمح بعودة النازحين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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