وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" شبه الرسمية إن "النفق يقع بالقرب من وسط العاصمة طهران، وسيربط محطة مترو بمستشفى الإمام الخميني بما يسمح بالوصول المباشر من تحت الأرض إلى المنشأة الطبية".

من جهته، قال رئيس قسم النقل في مجلس مدينة طهران للوكالة: "لأول مرة في البلاد يقام نفق لأغراض دفاعية في طهران".

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ هجوم بمقاتلات حربية على إيران، التي قالت إنها تصدّت بنجاح "لمحاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد"، وأسفر الهجوم عن مقتل 4 جنود ومدني واحد، حسب بيانات رسمية.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن طهران لا تسعى للحرب، لكنها ستردّ على إسرائيل "على نحو متناسب".

وجاء الهجوم الإسرائيلي على خلفية إطلاق إيران أكثر من 180 صاروخاً على إسرائيل مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقالت طهران آنذاك إن هذه العملية جاءت ردّاً على اغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والقائد بالحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان، بالإضافة إلى "مجازر" إسرائيل المستمرة في قطاع غزة ولبنان.