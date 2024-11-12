وأكدت الأمم المتحدة أن القوات الإسرائيلية دخلت المنطقة منزوعة السلاح خلال تنفيذ هذه الأشغال، ما يعد خرقاً لقواعد وقف إطلاق النار التي تحكم المنطقة منذ عام 1974.

وبالتوازي، بَنَت قوات الاحتلال الإسرائيلية أيضاً منطقة عازلة على حدود قطاع غزة وهدمت بعض القرى اللبنانية، حيث تعرضت قوات حفظ السلام الأممية لهجمات إسرائيلية خلال تنفيذ مهامها.

وحتى الآن، لم تحدث أعمال عنف كبيرة على طول "خط ألفا"، الذي يحدد المنطقة منزوعة السلاح بين سوريا والأراضي التي تحتلها إسرائيل، التي تُسيِّر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة دوريات فيها منذ عام 1974.