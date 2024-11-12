سياسة
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صور أقمار صناعية تظهر أنشطة بناء لإسرائيل بمنطقة منزوعة السلاح مع سوريا
أظهرت صور أقمار صناعية أن إسرائيل بدأت مشروعات بنية تحتية على طول "خط ألفا" الذي يفصل مرتفعات الجولان المحتلة عن سوريا. ويتضمن المشروع تمهيد طريق جديد قريب من الحدود، وفقاً لتحليلات نشرتها وكالة أسوشييتد برس، أمس الاثنين.
صور أقمار صناعية تظهر أنشطة بناء لإسرائيل بمنطقة منزوعة السلاح مع سوريا
إسرائيل تقيم أبنية على طول خط ألفا بمنطقة منزوعة السلاح في سوريا وسط انتهاكات لوقف إطلاق النار / صورة: AP
12 نوفمبر 2024

وأكدت الأمم المتحدة أن القوات الإسرائيلية دخلت المنطقة منزوعة السلاح خلال تنفيذ هذه الأشغال، ما يعد خرقاً لقواعد وقف إطلاق النار التي تحكم المنطقة منذ عام 1974.

وبالتوازي، بَنَت قوات الاحتلال الإسرائيلية أيضاً منطقة عازلة على حدود قطاع غزة وهدمت بعض القرى اللبنانية، حيث تعرضت قوات حفظ السلام الأممية لهجمات إسرائيلية خلال تنفيذ مهامها.

وحتى الآن، لم تحدث أعمال عنف كبيرة على طول "خط ألفا"، الذي يحدد المنطقة منزوعة السلاح بين سوريا والأراضي التي تحتلها إسرائيل، التي تُسيِّر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة دوريات فيها منذ عام 1974.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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