سياسة
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استشهاد فلسطيني واعتقال 15 بالضفة الغربية.. ومستوطنون يقتحمون الأقصى
استشهد شاب فلسطيني، اليوم الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب نقطة عسكرية بمدينة نابلس، بدعوى محاولته طعن جنود. بينما جرت حملة اعتقالات موسعة بمدن الضفة الغربية المحتلة وسط اقتحام عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى.
استشهاد فلسطيني واعتقال 15 بالضفة الغربية.. ومستوطنون يقتحمون الأقصى
مركبات لشرطة الاحتلال خلال مداهمة في طوباس بالضفة الغربية المحتلة / صورة: Reuters
12 نوفمبر 2024

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إنها "تبلغت من هيئة الشؤون المدنية (جهة التواصل الفلسطينية مع إسرائيل) باستشهاد الشاب وليد أشرف محمد حسين (18 عاماً)، برصاص الاحتلال (الإسرائيلي) قرب نابلس".

وقال شهود عيان، إن الجنود الإسرائيليين على حاجز دير شرف شمال غربي نابلس، أطلقوا النار على شاب اقترب منهم، بينما قالت إذاعة جيش الاحتلال: "تحييد مخرب بإطلاق النار قرب نقطة عسكرية عند مفرق دير شرف، بعدما حاول طعن جنود احتياط من الجيش".

وعادةً ما تستخدم إسرائيل كلمة "تحييد" للإشارة إلى إطلاق قوات الجيش أو الشرطة النار بغرض القتل.

ولم تقع إصابات في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلية، بينما لم تذكر الإذاعة مصير الفلسطيني، لكن وسائل إعلام عبرية أخرى بينها موقعا "سروغيم" و"0404" العبريان قالت إنه "قُتل في المكان جراء إطلاق النار عليه".

اعتقال 15 فلسطينياً

وفي وقت سابق، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينياً على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم شقيقان ومعتقلون سابقون، خلال حملة اقتحامات مساء الاثنين وفجر الثلاثاء.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان، اليوم الثلاثاء، أن "عمليات الاعتقال تركزت في محافظات، الخليل (جنوب)، ورام الله والقدس (وسط)، وقلقيلية ونابلس وسلفيت (شمال)، وتخللها اعتقال 15 فلسطينياً على الأقل، بينهم شقيقان وأسرى سابقون".

وأشار النادي (غير حكومي) إلى أن "قوات الاحتلال تواصل خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات التحقيق الميداني، بالإضافة إلى الاعتداءات والتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب التّخريب والتّدمير في منازل المواطنين".

وبين النادي أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 11 ألفاً و700 فلسطيني من الضّفة الغربية، بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".

اقتحام الأقصى

من جهة أخرى، اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر لم تسمها، أن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوساً تلمودية.

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالاً عن 780 شهيداً، ونحو 6 آلاف و300 جريح منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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