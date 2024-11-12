سياسة
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أردوغان يدعو لمحاسبة مسؤولي إسرائيل على الكارثة الإنسانية والبيئية بغزة
شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، على ضرورة محاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتسببين بالكارثة الإنسانية والبيئية في قطاع غزة أمام المحاكم الدولية.
أردوغان يدعو لمحاسبة مسؤولي إسرائيل على الكارثة الإنسانية والبيئية بغزة
الرئيس التركي يتحدث خلال قمة قادة العالم للعمل المناخي لمؤتمر "COP29" في العاصمة الأذربيجانية باكو / صورة: AA
12 نوفمبر 2024

وقال أردوغان في كلمة خلال قمة أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP29" المقامة في العاصمة الأذربيجانية باكو: "من تسببوا في الكارثة الإنسانية والبيئية الخطيرة بغزة يجب أن يحاسبوا أمام المحاكم الدولية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة خلفت 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين وآلاف المفقودين، ودماراً هائلاً بمناحي الحياة والبنية التحتية كافة، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وبشأن كفاح أنقرة في أزمة تغيّر المناخ، أوضح الرئيس التركي أن بلاده تعمل على تحويل قطاعاتها الرئيسية بما يتماشى مع رؤيتها للوصول إلى صفر انبعاثات والتنمية الخضراء لعام 2053.

وأشار أردوغان إلى أن "مشروع صفر نفايات يعزز كفاحنا ضد تغيّر المناخ ومنذ بداية المشروع منعنا انبعاث 5.9 مليون طن من الغازات الدفيئة".

وأعلن ترشح تركيا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ "كوب 31"، معرباً عن شكره للدول الداعمة لترشحها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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