وأفادت الوزارة في بيان، بـ"تسجيل 190 إصابة جديدة بوباء الكوليرا ليرتفع عدد الإصابات إلى 34 ألفاً و108، بينها 979 وفاة".

وفي البيان ذاته، أوضحت أنه "جرى تسجيل 69 إصابة جديدة بحمى الضنك جميعها في ولاية كسلا شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 6 آلاف و322 بينها 14 وفاة".

وفي 12 أغسطس/آب الماضي، أعلنت السلطات السودانية الكوليرا وباء في البلاد، بينما رصدت في 19 سبتمبر/أيلول المنصرم، 232 حالة اشتباه بمرض "حمى الضنك" بينها وفاتان.

وينتقل فيروس "حمى الضنك" إلى الإنسان عبر لسعات البعوض الحاملة له، إذ تظهر على المصاب أعراض حرارة شديدة، وصداع وآلام في العضلات والمفاصل، إضافة إلى غثيان وقيء.

وتتزامن الكوارث الصحية هذا العام مع استمرار المعاناة جراء حرب متواصلة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية منذ منتصف أبريل/نيسان 2023، خلّفت نحو 18 ألفاً و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتزداد دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إ نسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية.