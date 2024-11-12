سياسة
3 دقيقة قراءة
إصابة مبنى في الجليل الغربي ومقتل إسرائيليين اثنين جراء صواريخ من لبنان
أصيب مبنى في منطقة الجليل الغربي شمالي إسرائيل، اليوم الثلاثاء، جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان، وفق إعلام عبري، وأفادت الشرطة الإسرائيلية بمقتل شخصين في نهاريا بعد استهداف مبنى سكني، بينما أعلن "حزب الله" استهداف قاعدة وعدة مستوطنات بصواريخ.
إصابة مبنى في الجليل الغربي ومقتل إسرائيليين اثنين جراء صواريخ من لبنان
شرطة الاحتلال تعلن مقتل إسرائيليين في نهاريا بعد استهداف مبنى سكني بصواريخ من لبنان / صورة: Reuters
12 نوفمبر 2024

وقالت القناة 12 الإسرائيلية (خاصة)، إن صاروخاً أطلق من لبنان سقط على مبنى في منطقة الجليل الغربي، من دون مزيد من التفاصيل أو الإشارة إلى وقوع إصابات بشرية. بينما أفادت صحيفة "هآرتس" بأن مسيرة أطلقت من لبنان، سقطت في منطقة مفتوحة قرب مدينة نهاريا (شمال) من دون تسجيل وقوع إصابات بشرية.

وأفاد إعلام عبري بأن صفارات الإنذار دوت في مدن حيفا وعكا ونهاريا ومناطق الجليل الأعلى شمالاً، جراء إطلاق صواريخ ومسيرات من لبنان.

بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض مسيرة وسقوط صاروخين بمنطقة مفتوحة، أُطلقت من لبنان. وأضاف عبر منصة إكس: "بعد تنبيهات فُعّلت في منطقة خليج حيفا والجليل الأعلى، رُصد صاروخان قادمان من لبنان حيث سقطا في منطقة مفتوحة".

وقال: "إثر التنبيهات التي فُعّلت بمنطقة الجليل الغربي، اعترض سلاح الجو طائرة من دون طيار كانت تعبر من لبنان". ولم يشر بيان الجيش إلى وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية جراء ذلك.

صواريخ حزب الله

في المقابل، أعلن "حزب الله"، الثلاثاء، استهدافه قاعدة عسكرية و5 مستوطنات شمال إسرائيل، إضافة إلى تصديه لطائرتين مسيّرتين، ضمن 9 هجمات منذ بداية اليوم.

وقال الحزب، في سلسلة بيانات عبر منصة تلغرام، إن مقاتليه قصفوا "قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا المُحتلة" و"قاعدة تل نوف الجويّة جنوب تل أبيب"، برشقات من الصواريخ النوعية، كما قصفوا بدفعة صواريخ مربض المدفعية بمستوطنة نافيه زيف، كما استهدفوا بدفعتي صواريخ تجمعين لقوات من الجيش الإسرائيلي في مستوطنتي شوميرا وزرعيت.

وفي وقت سابق، قال "حزب الله" إنه هاجم بدفعات صواريخ مستوطنات كفر بلوم وكفر يوفال وديشون، وأضاف أن دفاعته الجوية تصدت لطائرتين مسيّرتين من نوع "هرمز 450"، وأجبرتهما على مغادرة أجواء جنوب لبنان.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها "حزب الله"، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 145 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالاً عن 3 آلاف و243 قتيلاً و14 ألفاً و134 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق رصد الأناضول لأحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء الاثنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us