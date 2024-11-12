وقالت القناة 12 الإسرائيلية (خاصة)، إن صاروخاً أطلق من لبنان سقط على مبنى في منطقة الجليل الغربي، من دون مزيد من التفاصيل أو الإشارة إلى وقوع إصابات بشرية. بينما أفادت صحيفة "هآرتس" بأن مسيرة أطلقت من لبنان، سقطت في منطقة مفتوحة قرب مدينة نهاريا (شمال) من دون تسجيل وقوع إصابات بشرية.

وأفاد إعلام عبري بأن صفارات الإنذار دوت في مدن حيفا وعكا ونهاريا ومناطق الجليل الأعلى شمالاً، جراء إطلاق صواريخ ومسيرات من لبنان.

بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض مسيرة وسقوط صاروخين بمنطقة مفتوحة، أُطلقت من لبنان. وأضاف عبر منصة إكس: "بعد تنبيهات فُعّلت في منطقة خليج حيفا والجليل الأعلى، رُصد صاروخان قادمان من لبنان حيث سقطا في منطقة مفتوحة".

وقال: "إثر التنبيهات التي فُعّلت بمنطقة الجليل الغربي، اعترض سلاح الجو طائرة من دون طيار كانت تعبر من لبنان". ولم يشر بيان الجيش إلى وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية جراء ذلك.

صواريخ حزب الله

في المقابل، أعلن "حزب الله"، الثلاثاء، استهدافه قاعدة عسكرية و5 مستوطنات شمال إسرائيل، إضافة إلى تصديه لطائرتين مسيّرتين، ضمن 9 هجمات منذ بداية اليوم.

وقال الحزب، في سلسلة بيانات عبر منصة تلغرام، إن مقاتليه قصفوا "قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا المُحتلة" و"قاعدة تل نوف الجويّة جنوب تل أبيب"، برشقات من الصواريخ النوعية، كما قصفوا بدفعة صواريخ مربض المدفعية بمستوطنة نافيه زيف، كما استهدفوا بدفعتي صواريخ تجمعين لقوات من الجيش الإسرائيلي في مستوطنتي شوميرا وزرعيت.

وفي وقت سابق، قال "حزب الله" إنه هاجم بدفعات صواريخ مستوطنات كفر بلوم وكفر يوفال وديشون، وأضاف أن دفاعته الجوية تصدت لطائرتين مسيّرتين من نوع "هرمز 450"، وأجبرتهما على مغادرة أجواء جنوب لبنان.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها "حزب الله"، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 145 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالاً عن 3 آلاف و243 قتيلاً و14 ألفاً و134 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق رصد الأناضول لأحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء الاثنين.