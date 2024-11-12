سياسة
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أمينة أردوغان تلتقي الأمين العام للأمم المتحدة على هامش قمة المناخ COP29
التقت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال قمة أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيّر المناخ "COP29" المقامة في العاصمة الأذربيجانية باكو.
أمينة أردوغان تلتقي الأمين العام للأمم المتحدة على هامش قمة المناخ COP29
أمينة أردوغان تلتقي الأمين العام للأمم المتحدة على هامش قمة المناخ COP29 في باكو / صورة: AA
12 نوفمبر 2024

والتقت أمينة أردوغان الأمين العام للأمم المتحدة في المنطقة الزرقاء لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (COP29)، بصفتها رئيسة المجلس الاستشاري الخاص بمبادرة الأمم المتحدة "صفر نفايات".

وخلال اللقاء ناقش الطرفان مواجهة تغيّر المناخ والقضايا البيئية، وخاصة العمل في مشروع "صفر نفايات" الذي بدأ تحت رعاية السيدة الأولى في تركيا.

كما أطلعت أمينة أردوغان الأمين العام للأمم المتحدة على عمل المجلس الاستشاري رفيع المستوى التابع للأمم المتحدة الذي ترأسه.

ورافق أمينة أردوغان خلال الاجتماع وزير البيئة والتطوير العمراني والتغيّر المناخي في تركيا مراد قوروم ورئيس مؤسسة صفر نفايات صامد آغرباش.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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