والتقت أمينة أردوغان الأمين العام للأمم المتحدة في المنطقة الزرقاء لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (COP29)، بصفتها رئيسة المجلس الاستشاري الخاص بمبادرة الأمم المتحدة "صفر نفايات".

وخلال اللقاء ناقش الطرفان مواجهة تغيّر المناخ والقضايا البيئية، وخاصة العمل في مشروع "صفر نفايات" الذي بدأ تحت رعاية السيدة الأولى في تركيا.

كما أطلعت أمينة أردوغان الأمين العام للأمم المتحدة على عمل المجلس الاستشاري رفيع المستوى التابع للأمم المتحدة الذي ترأسه.

ورافق أمينة أردوغان خلال الاجتماع وزير البيئة والتطوير العمراني والتغيّر المناخي في تركيا مراد قوروم ورئيس مؤسسة صفر نفايات صامد آغرباش.