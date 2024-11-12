سياسة
3 دقيقة قراءة
لبنان.. قتلى بغارات عنيفة والاحتلال يعلن مرحلة ثانية من عملياته البرية
قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن جيش الاحتلال بدأ المرحلة الثانية من عملياته البرية في لبنان "بهدف إزالة المنظومة العسكرية لحزب الله"، مشيراً إلى أن الفرقة 36 التابعة للجيش بدأت تعميق العملية البرية باتجاه مناطق جديدة يسمّيها "خط القرى الثاني" جنوباً.
لبنان.. قتلى بغارات عنيفة والاحتلال يعلن مرحلة ثانية من عملياته البرية
أدخنة كثيفة تتصاعد فوق الضاحية الجنوبية لبيروت جراء غارات إسرائيلية عنيفة / صورة: Reuters
12 نوفمبر 2024

وفي السياق، قُتل 5 أشخاص وأُصيب اثنان بجروح، الثلاثاء، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة بقضاء عاليه شرقي العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن "غارة العدو الإسرائيلي على (بلدة) بعلشميه أدت في حصيلة أولية إلى سقوط 5 شهداء وإصابة 2 بجروح". فيما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منزلاً في المنطقة بين بلدتي بعلشميه وضهور العبادية على الطريق الدولية في قضاء عاليه.

وأفادت الوكالة اللبنانية بأن أكثر من 10 غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية الثلاثاء، بعد تعليمات أصدرها جيش الاحتلال لإخلاء 4 أحياء فيها.

وقبل تنفيذ الغارات، قال المتحدث باللغة العربية باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في منشور على منصة إكس: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم عليكم إخلاء المباني وتلك المجاورة لها فوراً والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

وإجمالا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى "3 آلاف و287 شهيداً و14 ألفاً و222 جريحاً" منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقالت الوزارة، في بيان، إن "غارات العدو ليوم أمس الاثنين أسفرت عن 44 شهيداً و88 جريحاً".

وإلى جانب الضحايا، تسبب العدوان المتواصل في نزوح أكثر من مليون و200 ألف شخص، وهو ما يعادل أكثر من 20% من إجمالي سكان البلاد، وثلثاهم من الأطفال والنساء.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها "حزب الله"، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 145 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

في المقابل يرد "حزب الله" يومياً بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.​

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي عربية في لبنان وسوريا وفلسطين، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us