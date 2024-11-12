سياسة
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باريس تستدعي السفير الإسرائيلي لديها على خلفية توقيف أمنيين فرنسيين بالقدس
استدعت وزارة الخارجية الفرنسية السفير الإسرائيلي في باريس، جوشوا زاركا، بسبب توقيف شرطة الاحتلال الإسرائيلية اثنين من رجال الدرك الفرنسيين العاملين في القنصلية الفرنسية بالقدس الشرقية المحتلة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
باريس تستدعي السفير الإسرائيلي لديها على خلفية توقيف أمنيين فرنسيين بالقدس
مبنى القنصلية العامة الفرنسية في القدس المحتلة / صورة: Reuters
12 نوفمبر 2024

وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، رفضها دخول الشرطة الإسرائيلية بأسلحتها إلى كنيسة "باتر نوستر" الواقعة تحت الإدارة الفرنسية في القدس الشرقية المحتلة وتوقيف اثنين من رجال الدرك الفرنسيين الحاصلين على صفة دبلوماسية.

وقال البيان: "استدعي زاركا إلى وزارة الخارجية وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأحداث".

والخميس الماضي، اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، على عنصري أمن فرنسيين بالقدس قبل أن تحتجزهما مدة قصيرة، خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، قالت إن بارو​​​​​​​ طلب عدم مرافقة عناصر جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" له في أثناء زيارته كنيسة "باتر نوستر" التي تديرها باريس بمنطقة جبل الزيتون في القدس.

وأضافت أن حراس أمن تابعين للقنصلية الفرنسية بالقدس طالبوا بإبعاد عناصر "الشاباك" عن مرافقة الوزير، لتعتدي الشرطة على اثنين من هؤلاء الحراس، وتحتجزهما مدة قصيرة قبل أن تطلق سراحهما. وإثر الحادثة، ألغى وزير الخارجية الفرنسي زيارته إلى الكنيسة.

يُذكر أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه؛ ففي يناير/كانون الثاني 2020، منع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شرطة الاحتلال الإسرائيلية من مرافقته داخل كنيسة "القديسة حنة" في البلدة القديمة بالقدس، متذرعاً بقوانين تاريخية تمنع وجود قوات مسلحة داخل الكنائس الفرنسية.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تكرر التلاسن بين ماكرون ومسؤولين إسرائيليين، ففي 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعا الرئيس الفرنسي إلى وقف تزويد تل أبيب بالأسلحة المستخدمة في غزة ولبنان ضمن جهد أوسع لإيجاد حل سياسي، ما أشعل غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي هاجم الرئيس الفرنسي قائلاً: "عار عليك".

وخلال محادثة هاتفية مع نتنياهو في اليوم ذاته، أكد ماكرون ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، مشدداً في الوقت ذاته على أن "التزام فرنسا أمن إسرائيل لا يتزعزع"، لكن نتنياهو انتقد ماكرون، وقال إن إسرائيل تتوقع الدعم من فرنسا وليس فرض "قيود" عليها.

ويأتي الغضب في أوساط الحكومة الإسرائيلية من مواقف ماكرون رغم تأكيد الأخير ما اعتبره "حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها في ضوء القانون"، ورغم تأكيد الرئاسة الفرنسية أن باريس "ملتزمة أمن إسر ائيل"، وإعلانها "حشد موارد عسكرية بالشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني".

وتدّعي فرنسا أنها تصدر لإسرائيل "معدات عسكرية دفاعية فقط"، رغم أنها زودتها "بمكونات أسلحة فتاكة"، وفق إذاعة فرنسا الدولية (حكومية).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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