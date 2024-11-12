سياسة
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بارتفاع 10 آلاف قدم.. نجاح تحليق النموذج الثاني من طائرة "حُرجيت" التركية
أعلنت شركة صناعات الدفاع والطيران التركية "توساش"، اليوم الثلاثاء، نجاح أول اختبار تحليق للنموذج الثاني من طائرة التدريب والهجوم النفاثة المحلية "حُرجيت". وكشف مدير عام الشركة محمد دمير أوغلو أن أول تسليم للطائرة سيكون عام 2026.
بارتفاع 10 آلاف قدم.. نجاح تحليق النموذج الثاني من طائرة "حُرجيت" التركية
شركة توساش التركية تعلن نجاح أول اختبار تحليق للنموذج الثاني من طائرة "حُرجيت" / صورة: AA
12 نوفمبر 2024

وأجرى النموذج الثاني من الطائرة، الثلاثاء، أول تحليق لمدة 26 دقيقة على ارتفاع 10 آلاف قدم وبسرعة 200 عقدة، وجرى خلاله إجراء العديد من اختبارات المناورة، بحسب بيان "توساش".

وأشار بيان الشركة إلى أن أول اختبار طيران للنموذج الأول لطائرة "حُرجيت" جرى في 25 أبريل/نيسان 2023، ونفذت حتى اليوم أكثر من 140 طلعة جوية.

وأوردت الشركة التركية إلى أن النموذج الأول من الطائرة حلق على ارتفاع أكثر من 45 ألف قدم وتجاوز سرعة الصوت.

وأكد مدير عام شركة توساش، محمد دمير أوغلو، أن مشروع طائرة "حُرجيت" يتقدم بخطا ثابتة وأن الشركة تواصل تحقيق النجاحات، وأعرب عن سعادته لنجاح اختبار الطلعة الجوية للنموذج الثاني، مشيراً إلى أنّ العمل متواصل من أجل الإنتاج المتسلسل.

وكشف دمير أوغلو عن أنهم يخططون إجراء أول تسليم للطائرة عام 2026، وقال: "سيزيد عدد طائراتنا في سماء وطننا، نحن نمد أجنحتنا من أجل غد أقوى لبلدنا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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