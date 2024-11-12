وأشار متحدث الخارجية التركية أونجو كتشالي، في منشور على حسابه بمنصة إكس إلى أن الوزيرين بحثا أيضاً عملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان. بينما لم يذكر كتشالي أي تفاصيل إضافية حول فحوى الاتصال الهاتفي بين الوزيرين.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي وسّعت تل أبيب نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.