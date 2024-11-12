سياسة
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8 غارات ليلية على ضاحية بيروت الجنوبية و33 قتيلاً في لبنان الثلاثاء
استهدفت ثماني غارات إسرائيلية متتالية الضاحية الجنوبية لبيروت ليل الثلاثاء-الأربعاء، بعد إنذار إسرائيلي بالإخلاء في حارة حريك ومنطقة الليلكي. وسُمع دوي انفجارات وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المباني المستهدفة.
8 غارات ليلية على ضاحية بيروت الجنوبية و33 قتيلاً في لبنان الثلاثاء
غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت و33 قتيلاً في لبنان الثلاثاء / صورة: AA
12 نوفمبر 2024

وقُتل 33 شخصاً في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة في لبنان الثلاثاء وفق وزارة الصحة اللبنانية، طالت اثنتان منها على الأقل منازل يقيم فيها نازحون من مناطق أخرى.

وقُتل 15 شخصاً "بينهم ثماني نساء وأربعة أطفال" وجرح 12 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة جون الواقعة في منطقة الشوف جنوب بيروت والتي بقيت إ لى حدّ كبير بمنأى عن الضربات الإسرائيلية، وفق بيان لوزارة الصحة. وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إلى أن الغارة استهدفت "مبنى سكنياً تقيم فيه عائلات نازحة".

وأتت الغارة على جون بعد ساعات من مقتل ثمانية أشخاص وإصابة خمسة آخرين على الأقل في غارة مماثلة استهدفت منزلاً يؤوي نازحين في قرية بعلشميه شرق بيروت، وفق وزارة الصحة.

وأفاد مصدر أمني بأن غارة بعلشميه "استهدفت منزلاً يقطنه نازحون من بينهم عدد من النساء والأطفال". وتأتي هاتان الغارتان غداة ضربة دامية طالت منزلاً تقطنه عائلة نازحة كذلك في أقصى شمال لبنان، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، وفق وزارة الصحة.

وشهد يوم الثلاثاء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية بعد تعليمات أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي لإخلاء أربعة أحياء فيها. وأفادت الوكالة الوطنية بوقوع 13 غارة على الأقل على الضاحية الثلاثاء.

وقبيل بدء الغارات، حدد المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في منشور عبر منصة إكس، عدداً من المباني في أربعة أحياء في الضاحية، مطالباً السكان بـ"إخلاء المباني وتلك المجاورة لها فوراً والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

وطالت الغارات الإسرائيلية قرى وبلدات في جنوب لبنان وشرقه. وأعلنت وزارة الصحة مقتل سبعة أشخاص في غارتين على قريتين في جنوب لبنان، وآخرين على منطقة الهرمل (شرق).

وقالت في بيان إن "غارة العدو الإسرائيلي على تفاحتا أدت إلى سقوط خمسة شهداء". وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن الغارة استهدفت "منزلاً مأهولاً" في البلدة التي تبعد أكثر من 20 كيلومتراً عن الحدود. وأعلنت الوزارة "سقوط شهيدين وإصابة شخصين آخرين بجروح" في غارة على رومين في قضاء النبطية (جنوب).

وليل الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة في بيان سقوط قتيل و24 جريحاً في غارات إسرائيلية على صور (جنوب) وقضائها. وتحدثت الوكالة عن تدمير منزل في مدينة النبطية (جنوب) جراء غارة إسرائيلية، بينما تعرضت مدينة الهرمل وبلدة بوداي (شرق) لغارات.

وقتل نحو 3300 شخص في لبنان غالبيتهم من المدنيين وفق وزارة الصحة اللبنانية منذ بدء حزب الله تبادل القصف مع إسرائيل قبل أكثر من عام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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