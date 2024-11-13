سياسة
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ترمب يعلن تعيين ماسك وراماسوامي على رأس وزارة لتحسين "الكفاءة الحكومية"
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب أمس الثلاثاء، تعيين كل من إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي في قيادة وزارة جديدة تهدف إلى تحسين "الكفاءة الحكومية"، عبر خفض الهدر المالي والبيروقراطية في الوكالات الفدرالية.
ترمب يعلن تعيين ماسك وراماسوامي على رأس وزارة لتحسين "الكفاءة الحكومية"
ترمب يكلف ماسك مهمة خفض الهدر وتقليص البيروقراطية في حكومة جديدة-أرشيف / صورة: AFP
13 نوفمبر 2024

وأوضح ترمب في بيان له أن هذه المبادرة ستسهم في "إنقاذ أمريكا" من البيروقراطية الزائدة والإجراءات التنظيمية المفرطة، مشيراً إلى أن هذا المشروع بمثابة "مشروع مانهاتن لعصرنا الحالي"، في إشارة إلى برنامج تطوير القنبلة النووية خلال الحرب العالمية الثانية.

وأفادت التقارير بأن ماسك أصبح داعماً رئيسياً لترمب خلال حملته الانتخابية الأخيرة، إذ ورد أنه أنفق أكثر من 100 مليون دولار لدعم فوزه. ويستهدف ترمب، بالتعاون مع ماسك وراماسوامي، خفضاً يصل إلى تريليونَي دولار من الميزانية الفدرالية التي تتراوح بين 6.5 و7 تريليونات دولار.

وأشار ترمب إلى أن الوزارة ستعمل بشكل مستقل عن الحكومة، ما يتيح لماسك تجنب الكشف عن ثروته، وقدم للرجلين مهلة حتى 4 يوليو/تموز 2026 لتحقيق رؤية "حكومة أصغر" هديةً لأمريكا في الذكرى 250 للاستقلال.

وتراقب حكومات العالم اختيارات ترمب بحثاً عن مؤشرات على مدى التزام إدارته المقبلة تعهداته التي أطلقها خلال حملته الانتخابية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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