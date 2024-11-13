سياسة
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إنذار من هجوم جوي في عموم أوكرانيا ودوي انفجارات في كييف
سمع شهود عيان دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الأربعاء، بعدما وضعت القوات الجوية سائر البلاد في حالة تأهب تحسباً لغارات جوية عقب شن روسيا هجمات صاروخية.
إنذار من هجوم جوي في عموم أوكرانيا ودوي انفجارات في كييف
لجأ السكان إلى الملاجئ مع اشتداد القصف الصاروخي / صورة: Reuters
13 نوفمبر 2024

وقال الجيش الأوكراني إن روسيا استخدمت صواريخ كروز أطلقتها من قاذفات استراتيجية بالإضافة إلى صواريخ بالستية، وذلك في أول هجوم صاروخي كبير خلال أكثر من شهرين.

وذكرت إدارة مدينة كييف عبر تطبيق تليغرام: "انفجارات في المدينة، قوات الدفاع الجوي تنفذ عمليات. ابقوا في الملاجئ". ولم تبلغ السلطات عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقبيل دوي الانفجارات، أطلقت السلطات الأوكرانية إنذاراً جوياً في كل أنحاء البلاد فيما حذرت الرئاسة من هجوم صاروخي على كييف.

وكتب أندريي يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي عبر تليغرام أن الرئيس الروسي فلاديمير "بوتين يشن هجوماً صاورخياً على كييف".

وحذر سلاح الجو الأوكراني الأربعاء من أن صاروخاً دخل المجال الجوي للبلاد باتجاه العاصمة كييف.

وكتب عبر تليغرام: "انتباه! صاروخ في منطقة شيرنيهيف في طريقه إلى منطقة كييف".

ويأتي الهجوم بعد هجمات متواصلة منذ أسبوع شملت مسقط رأس الرئيس الأوكراني وأدت إلى مقتل امرأة (32 عاماً) مع أطفالها الثلاثة.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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