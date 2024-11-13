وقال الجيش الأوكراني إن روسيا استخدمت صواريخ كروز أطلقتها من قاذفات استراتيجية بالإضافة إلى صواريخ بالستية، وذلك في أول هجوم صاروخي كبير خلال أكثر من شهرين.

وذكرت إدارة مدينة كييف عبر تطبيق تليغرام: "انفجارات في المدينة، قوات الدفاع الجوي تنفذ عمليات. ابقوا في الملاجئ". ولم تبلغ السلطات عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقبيل دوي الانفجارات، أطلقت السلطات الأوكرانية إنذاراً جوياً في كل أنحاء البلاد فيما حذرت الرئاسة من هجوم صاروخي على كييف.

وكتب أندريي يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي عبر تليغرام أن الرئيس الروسي فلاديمير "بوتين يشن هجوماً صاورخياً على كييف".

وحذر سلاح الجو الأوكراني الأربعاء من أن صاروخاً دخل المجال الجوي للبلاد باتجاه العاصمة كييف.

وكتب عبر تليغرام: "انتباه! صاروخ في منطقة شيرنيهيف في طريقه إلى منطقة كييف".

ويأتي الهجوم بعد هجمات متواصلة منذ أسبوع شملت مسقط رأس الرئيس الأوكراني وأدت إلى مقتل امرأة (32 عاماً) مع أطفالها الثلاثة.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.