سياسة
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ديمقراطيو مجلس الشيوخ يسابقون الزمن لتعيين قضاة بايدن قبل تسلُّم الجمهوريين
بدأ الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء، حملة قوية للتصديق على أكبر عدد ممكن من المرشحين القضائيين الذين رشحهم الرئيس جو بايدن، لتجنب ترك مقاعد شاغرة قد يعين الجمهوريون قضاة فيها عند تولي السلطة في يناير/كانون الثاني المقبل.
ديمقراطيو مجلس الشيوخ يسابقون الزمن لتعيين قضاة بايدن قبل تسلُّم الجمهوريين
جهود بمجلس الشيوخ الأمريكي لتعيين قضاة قبل تولي ترمب السلطة- أرشيف / صورة: AA
13 نوفمبر 2024

ومع قرب انتقال السيطرة إلى الجمهوريين في الثالث من يناير/كانون الثاني المقبل، يسعى الديمقراطيون جاهدين لتمرير تعيينات القضاة الاتحاديين، من بينهم المدعية العامة السابقة أبريل بيري، التي رشحها بايدن لمنصب قاضية محكمة جزئية بولاية إلينوي، في أول تصويت قضائي منذ فوز دونالد ترمب بالانتخابات.

وأعلن بايدن 31 مرشحاً قضائياً ينتظرون إجراء تصويت للتصديق على ترشيحهم في مجلس الشيوخ، ومنهم بيري، وهي واحدة من 17 شخصاً راجعت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ ملفاتهم بالفعل وينتظرون تصويت التصديق النهائي من مجلس الشيوخ بأكمله، فيما ينتظر 14 آخرون مراجعة اللجنة ملفاتهم.

وقد أشار تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية، إلى التزام الحزب تمرير أكبر عدد ممكن من التعيينات قبل مغادرة الديمقراطيين مناصبهم في مجلس الشيوخ.

ويمنح الدستور الأمريكي مجلس الشيوخ السلطة للتصديق على مرشحي الرئيس لتولي مناصب مدى الحياة في القضاء الاتحادي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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