وقالت الشركتان صباح اليوم الأربعاء، إن الشبكة يمكنها تشغيل أحمال عمل الذكاء الصناعي والجيل الخامس في وقت واحد، وهي العملية المعروفة باسم شبكة الوصول اللا سلكي للذكاء الصناعي (إيه آي - آر إيه إن).

وتتضمن تطبيقات الشبكة الدعم من بُعد للسيارات ذاتية القيادة والتحكم في الروبوتات.

وأُجريَت الاختبارات في بيئة خارجية بمدينة "فوغيساوا" اليابانية، حيث نجحت الشبكة في معالجة بيانات واسعة النطاق بفضل شريحة إنفيديا المتقدمة، التي تعمل على تسريع أداء الشبكات اللا سلكية من خلال قدرات الذكاء الصناعي، وفق ما أفادت به الشركتان.