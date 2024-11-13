سياسة
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الأولى عالمياً.. اختبار أول شبكة اتصالات للذكاء الصناعي وتقنية 5G
اختبرت شركة "إنفيديا" الرائدة في صناعة الرقائق الإلكترونية، بالتعاون مع شركة "سوفت بنك كورب"، ذراع الاتصالات التابعة لمجموعة "سوفت بنك"، أول شبكة اتصالات في العالم للذكاء الصناعي وتقنية الجيل الخامس 5G.
الأولى عالمياً.. اختبار أول شبكة اتصالات للذكاء الصناعي وتقنية 5G
تعمل الشركتان على تحسين أداء الاتصالات عالية السرعة وتقليل استهلاك الطاقة في شبكات المستقبل (المصدر: WWA) / Others
13 نوفمبر 2024

وقالت الشركتان صباح اليوم الأربعاء، إن الشبكة يمكنها تشغيل أحمال عمل الذكاء الصناعي والجيل الخامس في وقت واحد، وهي العملية المعروفة باسم شبكة الوصول اللا سلكي للذكاء الصناعي (إيه آي - آر إيه إن).

وتتضمن تطبيقات الشبكة الدعم من بُعد للسيارات ذاتية القيادة والتحكم في الروبوتات.

وأُجريَت الاختبارات في بيئة خارجية بمدينة "فوغيساوا" اليابانية، حيث نجحت الشبكة في معالجة بيانات واسعة النطاق بفضل شريحة إنفيديا المتقدمة، التي تعمل على تسريع أداء الشبكات اللا سلكية من خلال قدرات الذكاء الصناعي، وفق ما أفادت به الشركتان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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