وذكرت شرطة المقاطعة في بيان رسمي اليوم الأربعاء، أن العنصر، البالغ من العمر 30 عاماً، وُقف على خلفية نشره محتوى يُعتبر دعماً للحركة الفلسطينية.

ووقف جهاز مكافحة الإرهاب الشرطي، وهو يواجه الآن اتهامات بمخالفة المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب البريطاني.

تجدر الإشارة إلى أن حوادث مماثلة شهدتها بريطانيا في الآونة الأخيرة، حيث وقع عدد من رجال الشرطة في بريطانيا في مشكلات قانونية بسبب دعمهم حركة حماس عبر الإنترنت.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وقفت شرطة مكافحة الإرهاب، الشرطي البريطاني محمد عادل البالغ من العمر 26 عاماً، بتهمة نشر صور تدعم حماس، وهي جماعة محظورة في المملكة المتحدة بموجب قانون الإرهاب.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، اعتقلت الشرطة البريطانية عدداً من الأشخاص في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في لندن نُظّمت لإظهار الدعم لحماس، ووجهت إليهم اتهامات، فيما يقول مسؤولو مكافحة الإرهاب إن كثيراً من البلاغات وصلهم أيضاً بشأن محتوى عبر الإنترنت.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.