سياسة
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بايدن يستضيف ترمب بالبيت الأبيض لإجراء محادثات انتقال السلطة
يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره المنتخب دونالد ترمب في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، لعقد اجتماع بهدف إظهار الانتقال السلس للسلطة بين الإدارتين، رغم أن فريق الرئيس الجديد لم يوقع بعد على وثائق لبدء عملية التسلم.
بايدن يستضيف ترمب بالبيت الأبيض لإجراء محادثات انتقال السلطة
صورة مركبة لجو بايدن ودونالد ترمب / Others
13 نوفمبر 2024

وسيستقبل بايدن الرئيس السابق والتالي في المكتب البيضاوي، وهو تقليد يقوم به الرؤساء المنتهية ولايتهم، لكن ترمب لم يفعله مع بايدن عندما فاز في 2020.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أمس الثلاثاء، عن قرار بايدن دعوة ترمب إنه "يؤمن بالأعراف، يؤمن بمؤسستنا، يؤمن بالانتقال السلمي للسلطة، هذا هو العرف. هذا الذي من المفترض أن يحدث".

وتبادل بايدن وترمب الانتقادات الشديدة لسنوات، ويتخذ فريقاهما مواقف مختلفة تماماً بشأن السياسات من تغير المناخ إلى روسيا إلى التجارة. وصوّر الرئيس الحالي (81 عاماً) ترمب على أنه تهديد للديمقراطية، بينما صوّر الأخير (78 عاماً) بايدن على أنه غير كفؤ.

ومن المتوقع أن يجري ترمب خلال زيارته لواشنطن اجتماعاً مع المشرعين الجمهوريين ورئيس مجلس النواب مايك جونسون في الصباح قبل اجتماعه مع بايدن في الساعة 11 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ورغم أن بايدن يعتزم إظهار عملية تعاقب السلطة من خلال الاجتماع، فإن عملية انتقال السلطة نفسها متوقفة جزئياً.

وقال البيت الأبيض إن فريق ترمب، الذي أعلن بالفعل عن بعض أعضاء إدارته، لم يوقع بعد على اتفاقيات من شأنها أن تؤدي إلى توفير مساحات مكتبية ومعدات حكومية بالإضافة إلى الوصول إلى مسؤولين حكوميين ومنشآت ومعلومات.

وقال برايان فانس، المتحدث باسم فريق ترمب لتسلم السلطة، في إشارة إلى القانون الذي يحكم عملية الانتقال "يواصل محامو عملية انتقال (السلطة) إلى ترمب ونائبه بشكل بناء مع محامي إدارة بايدن ونائبته فيما يتعلق بجميع الاتفاقيات المنصوص عليها في قانون انتقال الرئاسة".

وذكرت فاليري سميث بويد مديرة مركز الشراكة من أجل الخدمة العامة لانتقال الرئاسة، وهي منظمة غير ربحية تقدم المشورة لأي إدارة مقبلة، أن الاتفاق يؤكد أن للولايات المتحدة رئيساً واحداً فقط في كل مرة، ويتضمن تعهدات بتوقيع مواثيق أخلاقية بعدم التربح من المعلومات المقدمة في عملية الانتقال.

وأضافت "لا بد من التوقيع على ذلك لبدء التواصل مع الأجهزة الاتحادية... كل شيء متوقف على ذلك".

ومن المرجح أن يناقش بايدن وترمب عدداً كبيراً من الموضوعات، من بينها السياسة الخارجية.

وقد يحث الرئيس المنتهية ولايته، خلفه على دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، غير أن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا أصبح محل شك بعد فوز ترمب في الانتخابات وتعهده بإنهاء الحرب سريعاً من دون أن يوضح كيفية تحقيق ذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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