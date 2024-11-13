سياسة
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حماس تدعو لتصعيد الاحتجاجات العالمية ضد الإبادة والتجويع في غزة
دعت حركة حماس، الأربعاء، إلى الاحتجاج وتصعيد الحراك الشعبي العالمي رفضاً لاستمرار حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ولسياسة التجويع، خصوصاً في محافظة الشمال.
حماس تدعو لتصعيد الاحتجاجات العالمية ضد الإبادة والتجويع في غزة
احتجاجات في العاصمة الأيرلندية دبلن على الإبادة الإسرائيلية بغزة 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري / صورة: Reuters
13 نوفمبر 2024

وقالت الحركة في بيان: "ندعو شعوب وقوى أمتنا العربية والإسلامية والأحرار في العالم، إلى تصعيد كل أشكال المظاهرات والمَسيرات الجماهيرية، أيام الجمعة والسبت والأحد القادمة، في كل المدن والعواصم عبر حصار سفارات الكيان الصهيوني والدول الداعمة له".

وأوضحت حماس أن دعوتها للاحتجاجات تأتي "رفضاً لاستمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وتنديداً بحصار شماله، والإمعان في حرب الإبادة والتجويع ضد المدنيين من أبناء شعبنا الفلسطيني، وفضحاً واستنكاراً للدعم الأمريكي والبريطاني والألماني له".

وطالبت الحركة بالمشاركة الفاعلة في هذه الاحتجاجات والضغط بكل الوسائل حتى يتوقف العدوان وتنتهي الإبادة الجماعية.

ومؤخراً، حذَّرت منظمات دولية وأممية من إعلان المجاعة رسمياً شمال قطاع غزة جراء الإبادة المتواصلة منذ 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي والمتزامنة مع حصار عسكري مطْبق أدى إلى منع دخول إمدادات الغذاء والمياه والأدوية إليها.

وفي الأسابيع الماضية، بدأت أزمة حقيقية تَلوح وسط وجنوبي قطاع غزة، بسبب نفاد الدقيق والمواد الأساسية من الأسواق ومنازل الفلسطينيين، واضطرارهم إلى استخدام الدقيق الفاسد لإطعام عائلاتهم، والبحث عن بدائل غير صحية.

وسبق وعانى سكان غزة والشمال من "مجاعة" حقيقية في ظل شح الغذاء والماء والدواء والوقود، جراء الحصار الذي تفرضه إسرائيل على المحافظتين منذ بدء عمليتها البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما تسبب في وفاة عدد من الأطفال وكبار السن.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلَّفت نحو 147 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلةً قرار مجلس الأمن الدولي إنهاءها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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