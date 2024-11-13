ورحّب بايدن بسلفه وخليفته الحالي المنتخب ترمب، ودعا إلى انتقال سلس للسلطة في تصريحات موجزة للصحافة.

وقال بايدن: "السيد الرئيس المنتخب والرئيس السابق دونالد تهانينا. وأنا أتطلع قُدماً لانتقال سلس، كما قلنا سابقاً. سنعمل بكل ما بوسعنا للتأكد من أن كل شيء سيكون على ما يرام لك"، وتابع: "مرحباً، مرحباً بك مجدداً"، وفق ما نقلت شبكة CNN الأمريكية.

من جانبه، أكد دونالد ترمب خلال اللقاء مع الرئيس المنتهية ولايته أن العملية الانتقالية ستكون "أسلس ما يمكن"، وقال بعد مصافحة بايدن: "السياسة صعبة، وليست عالماً جميلاً. لكن العالم جميل اليوم، وأنا أقدّر ذلك خير تقدير".

ووصفت شبكة CNN الأمريكية اللقاء بين ترمب وبايدن بالتاريخي، وقالت إن الرجلين سيواصلان لقاءهما خلف الأبواب المغلقة، بعد أن ظهرا أمام الصحفيين من دون تلقي أي أسئلة.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير قالت للصحفيين أمس الثلاثاء عن قرار بايدن دعوة ترمب "إنه يؤمن بالأعراف، يؤمن بمؤسستنا، يؤمن بالانتقال السلمي للسلطة.، هذا هو العرف. هذا الذي من المفترض أن يحدث".

وتبادل بايدن وترمب الانتقادات الشديدة لسنوات، ويتخذ فريقاهما مواقف مختلفة تماماً بشأن السياسات من تغير المناخ إلى روسيا إلى التجارة، وصوّر بايدن (81 عاماً) ترمب على أنه تهديد للديمقراطية، بينما صوّر ترمب (78 عاماً) بايدن على أنه غير كفؤ.

وكان المرشح الجمهوري ترمب قد فاز على منافسته الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس، في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأسبوع الماضي.

وحصل ترمب على 295 صوتاً في المجمّع الانتخابي على الأقل، وهو أعلى بكثير من الـ270 صوتاً المطلوبة.