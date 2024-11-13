سياسة
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15 إصابة بغارة إسرائيلية على جسور وطرق وحواجز عسكرية تربط سوريا بحدود لبنان
استهدفت غارة جوية إسرائيلية الأربعاء بلدة القصير في وسط سوريا قرب الحدود مع لبنان، حسب ما أفادت به وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، إذ طالت جسوراً وحواجز عسكرية وأوقعت 15 إصابة بين قوات النظام.
15 إصابة بغارة إسرائيلية على جسور وطرق وحواجز عسكرية تربط سوريا بحدود لبنان
غارة إسرائيلية سابقة على سوريا / صورة: Reuters
13 نوفمبر 2024

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الغارة استهدفت "طرقاً تربط الجانب السوري من الحدود بلبنان، وتستخدم لتهريب أسلحة" إلى حزب الله. وأشارت "سانا" إلى "عدوان استهدف منطقة القصير بريف حمص"، مضيفة أن "وسائط الدفاع الجوي تصدّت لأهداف معادية في أجواء ريف حمص الغربي".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إنّ الجيش الإسرائيلي شنّ غارة "من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً جسوراً على نهر العاصي والطرق على الحدود السورية اللبنانية في منطقة القصير بريف حمص". وأشار المصدر إلى "وقوع أضرار كبيرة في هذه الجسور والطرق وخروجها عن الخدمة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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