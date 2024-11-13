وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الغارة استهدفت "طرقاً تربط الجانب السوري من الحدود بلبنان، وتستخدم لتهريب أسلحة" إلى حزب الله. وأشارت "سانا" إلى "عدوان استهدف منطقة القصير بريف حمص"، مضيفة أن "وسائط الدفاع الجوي تصدّت لأهداف معادية في أجواء ريف حمص الغربي".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إنّ الجيش الإسرائيلي شنّ غارة "من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً جسوراً على نهر العاصي والطرق على الحدود السورية اللبنانية في منطقة القصير بريف حمص". وأشار المصدر إلى "وقوع أضرار كبيرة في هذه الجسور والطرق وخروجها عن الخدمة".