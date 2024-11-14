سياسة
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غارات جديدة للاحتلال على ضاحية بيروت الجنوبية وارتفاع حصيلة القتلى إلى 3365
جدد الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء الأربعاء، قصفه للضاحية الجنوبية لمدينة بيروت عقب سلسلة غارات استهدفت المنطقة للمرة الثالثة في اليوم ذاته، فيما أفادت وزارة الصحة اللبنانية، بارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان إلى 3365 قتيلاً.
غارات جديدة للاحتلال على ضاحية بيروت الجنوبية وارتفاع حصيلة القتلى إلى 3365
تصاعد الهجمات الإسرائيلية على لبنان مع تسجيل مئات الضحايا ودمار واسع / صورة: AA
14 نوفمبر 2024

واستهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية منطقتي برج البراجنة وحارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية، لتكون هذه ثالثة جولة من الغارات على العاصمة خلال يوم واحد، وفق ما قالت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية.

وتأتي هذه الهجمات ضمن حملة إسرائيلية عنيفة ضد مواقع زعم أنها مرتبطة بحزب الله، إذ سبق أن أطلق المتحدث العسكري الإسرائيلي عدة إنذارات عبر منصة إكس، تدعو إلى إخلاء المباني في بعض مناطق الضاحية قبل استهدافها.

وشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق الأربعاء، غارتين جويتين على منطقتين في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، سبق أن استهدفهما ضمن غارات مكثفة فجراً.

في غضون ذلك، أفادت وزارة الصحة اللبنانية، بارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 3365 قتيلاً و14344 جريحاً، مع أضرار جسيمة لحقت بالبنية التحتية والمراكز الصحية.

ومن بين الضحايا نسبة كبيرة من النساء والأطفال، فضلاً عن تعرّض المرافق الصحية لأضرار بالغة مع استهداف 88 مركزاً طبياً و40 مستشفى، إضافة إلى مقتل 192 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، ما يفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

من جهته، يرد "حزب الله" بشكل يومي بصواريخ وطائرات مسيّرة مستهدفاً مواقع إسرائيلية على طول الحدود، إذ تتكتم إسرائيل على بعض خسائرها من خلال فرض تعتيم إعلامي وفقاً لمراقبين.

ومن ناحية أخرى، أثارت كثافة الهجمات وامتدادها لمناطق جديدة ردود فعل دولية، تحذر من تصاعد النزاع، في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متزايداً وتحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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