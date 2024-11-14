وارتفع الدولار صباح اليوم الخميس إلى ما يزيد على 156 ينّاً للمرة الأولى منذ يوليو/تموز، فيما تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 عند 1.0546 دولار، كما هبط الإسترليني إلى أدنى مستوى له أمام الدولار في ثلاثة أشهر عند 1.2683 دولار.

وتسود التوقعات بأن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة وتشديد إجراءات الهجرة في ظل إدارة ترمب إلى زيادة التضخم، مما قد يؤدي إلى إبطاء دورة البنك المركزي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة.

وقفزت العملة الرقمية "بتكوين" الليلة الماضية إلى مستوى قياسي جديد عند 93 ألفاً و480 دولاراً.

ويعتبر ترمب الرئيس الأكثر ودية لصناعة العملات المشفرة، فقد تَبنَّى الأصول الرقمية خلال حملته الانتخابية، كما تَعهَّد بجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة على مستوى العالم، وتعيين منظمين يرغبون في تطوير الأصول الرقمية إذا عاد إلى البيت الأبيض.

وتعهد ترمب أيضاً بوضع قواعد أكثر ودية للعملات المشفرة، في وقت يُحكِم فيه حزبه الجمهوري قبضته على الكونغرس، مما يعزّز فرصه في دفع أجندته.

وصعد مؤشر الدولار مقابل 6 عملات رئيسية من بينها اليورو والين، 0.2% إلى 106.69، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

ونزل الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر بعد بيانات وظائف، ولامس 0.6464 دولار، فيما هبط الدولار النيوزيلندي 0.4% إلى 0.5859 دولار.