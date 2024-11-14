سياسة
2 دقيقة قراءة
الدولار وبتكوين يقفزان إلى مستويات قياسية بعد انتخاب ترمب
قفز الدولار إلى مستويات قياسية لليوم الخامس على التوالي، مقابل نظائره الرئيسية، فيما عززت العملة الرقمية "بتكوين" مكاسبها، مستفيدَين في ذلك من فوز دونالد ترمب بالرئاسة الأمريكية.
الدولار وبتكوين يقفزان إلى مستويات قياسية بعد انتخاب ترمب
الدولار يصعد إلى مستويات قياسية مقابل نظائره الرئيسية / صورة: Getty Images
14 نوفمبر 2024

وارتفع الدولار صباح اليوم الخميس إلى ما يزيد على 156 ينّاً للمرة الأولى منذ يوليو/تموز، فيما تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 عند 1.0546 دولار، كما هبط الإسترليني إلى أدنى مستوى له أمام الدولار في ثلاثة أشهر عند 1.2683 دولار.

وتسود التوقعات بأن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة وتشديد إجراءات الهجرة في ظل إدارة ترمب إلى زيادة التضخم، مما قد يؤدي إلى إبطاء دورة البنك المركزي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة.

وقفزت العملة الرقمية "بتكوين" الليلة الماضية إلى مستوى قياسي جديد عند 93 ألفاً و480 دولاراً.

ويعتبر ترمب الرئيس الأكثر ودية لصناعة العملات المشفرة، فقد تَبنَّى الأصول الرقمية خلال حملته الانتخابية، كما تَعهَّد بجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة على مستوى العالم، وتعيين منظمين يرغبون في تطوير الأصول الرقمية إذا عاد إلى البيت الأبيض.

وتعهد ترمب أيضاً بوضع قواعد أكثر ودية للعملات المشفرة، في وقت يُحكِم فيه حزبه الجمهوري قبضته على الكونغرس، مما يعزّز فرصه في دفع أجندته.

وصعد مؤشر الدولار مقابل 6 عملات رئيسية من بينها اليورو والين، 0.2% إلى 106.69، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

ونزل الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر بعد بيانات وظائف، ولامس 0.6464 دولار، فيما هبط الدولار النيوزيلندي 0.4% إلى 0.5859 دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us