سياسة
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إسرائيل تعترض مسيّرات قادمة من العراق و"حزب الله" يستهدف مستوطنة سعسع
انطلقت صفارات الإنذار، اليوم الخميس، بمنطقة الجليل الأعلى، بينما اعترضت البحرية الإسرائيلية مسيرات قادمة من العراق، وفق إعلام عبري.
إسرائيل تعترض مسيّرات قادمة من العراق و"حزب الله" يستهدف مستوطنة سعسع
نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "القبة الحديدية" خلال محاولاته اعتراض صواريخ من لبنان / صورة: Reuters
14 نوفمبر 2024

وذكرت القناة 13 العبرية، أن "صافرات الإنذار انطلقت في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل خشية تسلل طائرات معادية"، وأضافت أن "الجيش الإسرائيلي رصد نحو 10 عمليات إطلاق صواريخ من لبنان تجاه إسرائيل، جرى اعتراض بعضها وسقط الباقي في مناطق مفتوحة" من دون مزيد من التفاصيل.

في المقابل أعلن "حزب الله" في بيان أن عناصره "استهدفوا مساء الأربعاء تجمّعاً لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة سعسع (شمال) بصليةٍ صاروخيّة".

في سياق متصل ذكرت القناة 12 العبرية، أن "البحرية الإسرائيلية اعترضت طائرة من دون طيار قادمة من العراق في إيلات (جنوب)، كما اعترضت طائرة من دون طيار أخرى في سماء سوريا".

في المقابل أعلنت جماعة "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيانات منفصلة على تليغرام، أن عناصرها "هاجموا فجر الخميس، خمسة أهداف حيوية شمال الأراضي المحتلة، بوساطة الطيران المسير"، من دون تحديد تلك الأهداف.

من جهة ثانية، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "أغارت طائرات حربية لسلاح الجو خلال الأسبوع المنصرم على أكثر من 140 منصة صاروخية لحزب الله في جنوب لبنان ودمرتها".

وأضاف: "كما هاجمت طائرات حربية وقضت أمس الأول على مسؤولي العمليات والقذائف المضادة للدروع في كتيبة الرضوان (التابعة لحزب الله) في منطقة الساحل بالإضافة إلى قائد سرية في قوة الرضوان".

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها "حزب الله"، بدأت غداة شن إسرائيل إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو من 147 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالاً عن 3 آلاف و365 قتيلاً و14 ألفاً و344 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء الأربعاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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