سياسة
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"تيكا" التركية تدعم مشروعاً تنموياً يخدم الفلسطينيين بالضفة الغربية
أعلنت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، اليوم الخميس، إنشاء مصنع لإنتاج الصابون الطبيعي في مدينة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، إحدى أكثر المدن إنتاجاً للزيتون في فلسطين.
"تيكا" التركية تدعم مشروعاً تنموياً يخدم الفلسطينيين بالضفة الغربية
"تيكا" تنشئ مصنعاً لصناعة الصابون بالتعاون مع بلدية سلفيت الفلسطينية (المصدر: تيكا) / Others
14 نوفمبر 2024

وأشارت "تيكا" في بيان، إلى أنه بالإضافة إلى صابون زيت الزيتون، يمكن في المصنع أيضاً إنتاج الصابون الذي يحتوي على مكونات طبيعية مثل "اللافندر والكركم والياسمين والأفوكادو وطين البحر الميت والكمون الأسود".

وتساهم الورشة، التي جرى تشغيلها بوساطة المعدات التي قدمتها الوكالة التركية، في الاقتصاد المحلي من خلال توظيف 5 أشخاص.

ويهدف المشروع، الذي يجري تنفيذه بهدف الاستفادة من الموارد الطبيعية ودعم قوة الإنتاج المحلي في فلسطين، إلى المساهمة في تحقيق أهداف "تيكا" التنموية في المنطقة، إضافة إلى تحقيق زيادة وصول الشعب الفلسطيني إلى مصادر دخل مستدامة.

وسبق أن نفذت "تيكا" عدة مشاريع أخرى بالضفة الغربية المحتلة لدعم الحياة الاقتصادية للفلسطينيين.

وتيكا هي وكالة تركية تابعة لرئاسة الجمهورية، أسست في أوائل تسعينيات القرن الماضي، وتنفذ أنشطتها التعاونية التي تهدف إلى تحقيق التنمية اليوم في نحو 150 دولة مختلفة في 5 قارات حول العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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