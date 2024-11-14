وأشارت "تيكا" في بيان، إلى أنه بالإضافة إلى صابون زيت الزيتون، يمكن في المصنع أيضاً إنتاج الصابون الذي يحتوي على مكونات طبيعية مثل "اللافندر والكركم والياسمين والأفوكادو وطين البحر الميت والكمون الأسود".

وتساهم الورشة، التي جرى تشغيلها بوساطة المعدات التي قدمتها الوكالة التركية، في الاقتصاد المحلي من خلال توظيف 5 أشخاص.

ويهدف المشروع، الذي يجري تنفيذه بهدف الاستفادة من الموارد الطبيعية ودعم قوة الإنتاج المحلي في فلسطين، إلى المساهمة في تحقيق أهداف "تيكا" التنموية في المنطقة، إضافة إلى تحقيق زيادة وصول الشعب الفلسطيني إلى مصادر دخل مستدامة.

وسبق أن نفذت "تيكا" عدة مشاريع أخرى بالضفة الغربية المحتلة لدعم الحياة الاقتصادية للفلسطينيين.

وتيكا هي وكالة تركية تابعة لرئاسة الجمهورية، أسست في أوائل تسعينيات القرن الماضي، وتنفذ أنشطتها التعاونية التي تهدف إلى تحقيق التنمية اليوم في نحو 150 دولة مختلفة في 5 قارات حول العالم.