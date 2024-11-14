وقال المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع التركية زكي أكتورك في مؤتمر صحفي الخميس، إن فريق "سولو تورك" الجوي سينفّذ "التحية الجوية" للعرض في نيقوسيا، كما سيقدّم عروضاً جوية في مدينة غرنة.

وأضاف أكتورك أن الزورق الهجومي "TCG BORA" وزورق الدورية "TCG BARTIN" سيزوران ميناء غازي ماغوزسا، فيما سيزور الزورق الهجومي "TCG ATAK" والغواصة "TCG GÜR" ميناء غرنة.

وأشار أكتورك إلى أن وحدة "مهتيران" ستقدّم عدداً من العروض الموسيقية خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتحتفل جمهورية شمال قبرص التركية بالذكرى السنوية الحادية والأربعين لتأسيسها، التي توافق 15 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.

وفي الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 1983، أعلن أتراك الجزيرة تأسيس جمهورية شمال قبرص التركية بعد نزاع طويل مع القبارصة المدعومين من اليونان، رفضوا خلاله حلّ الدولة الواحدة وحاولوا ضمّ قبرص إلى الأراضي اليونانية.