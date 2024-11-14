سياسة
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هولندا تعلن التحقيق باستخدام الشرطة العنف ضد مؤيدين لفلسطين خلال فض مظاهرة
أعلنت السلطات الهولندية، اليوم الخميس، أنها تحقق في تقارير عن استخدام الشرطة العنف ضد متظاهرين مؤيدين لفلسطين، وذلك بعد فض مسيرة محظورة مساء أمس الأربعاء.
هولندا تعلن التحقيق باستخدام الشرطة العنف ضد مؤيدين لفلسطين خلال فض مظاهرة
السلطات الهولندية تحقق في انتشار صور للشرطة تضرب متظاهرين مؤيدين لفلسطين / صورة: Reuters Archive
14 نوفمبر 2024

وكشفت شرطة أمستردام، في منشور على منصة إكس، عن وجود مقاطع متداولة على الإنترنت يظهر فيها عناصر من ضباطها يضربون المتظاهرين الذي أُطلق سراحهم، قائلةً إن "صور الشرطة تستخدم القوة دائماً ما تكون مزعجة، وسيجري تقييمها والحكم عليها في هذا الموقف أيضاً".

واعتقلت الشرطة 281 محتجاً خلال تظاهرهم في وسط العاصمة أمستردام، أمس الأربعاء، وذلك بعد حظرٍ فُرض الأسبوع الماضي بعد أعمال عنف اندلعت قبل وبعد مباراة لكرة قدم بين ناديي أياكس الهولندي ومكابي تل أبيب الإسرائيلي.

ووضعت الشرطة المتظاهرين على متن حافلات، ثم نقلتهم إلى مكان على مشارف المدينة مطلقةً سراحهم. وأظهر مقطع فيديو متداوَل على منصات التواصل الاجتماعي أن عناصر من شرطة مكافحة الشغب ضربت بهروات الذين أطلقت سراحهم.

وتعتقل الشرطة الهولندية، التي تتمتع بصلاحيات واسعة للتوقيف والتفتيش في أمستردام، مئات المتظاهرين أو تبعدهم، منذ اشتباكات الأسبوع الماضي بموجب إجراءات الطوارئ المفروضة حتى اليوم الخميس.

واعتقلت الشرطة الهولندية 4 من بين 62 مشتبهاً بهم خلال أعمال العنف التي اندلعت قبل وبعد مباراة لكرة قدم بين ناديي أياكس الهولندي ومكابي تل أبيب الإسرائيلي، بمن فيهم 10 إسرائيليين، فيما تبحث عن مشتبه بهم آخرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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