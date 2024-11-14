وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق 20 صاروخاً من لبنان اعترض بعضها وسقط البعض الآخر في مناطق مفتوحة، ولم يُشر إلى وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

من جهته، قال جيش الاحتلال، في بيان: "أتمَّت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو، بتوجيه من شعبة الاستخبارات، سلسلة إضافية من الغارات في منطقة الضاحية (الجنوبية) لبيروت"، وادَّعى أنه "استهدف مخازن للأسلحة، ومقرات عسكرية، وبنى تحتية أخرى كانت قيد الاستخدام من منظمة حزب الله".

وأضاف بيان جيش الاحتلال: "خلال اليومين الماضيين، نُفذت عدة موجات من الغارات في منطقة الضاحية (الجنوبية) لبيروت، جرى خلالها استهداف أكثر من 30 هدفاً".

بدورها ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن الطيران الإسرائيلي "شن سلسلة غارات فجراً على الضاحية استهدفت برج البراجنة بشارع حاطوم، والغارة الأخيرة، وهي الأعنف، استهدفت المبنى المحيط بكنيسة مار ميخائيل في منطقة الشياح".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة عنيفة على منطقة المريجة (بضاحية بيروت الجنوبية) قرب مطار رفيق الحريري الدولي تزامنت مع لحظة إقلاع طائرة مدنية، وقد تصاعدت سحب الدخان بشكل كثيف".

نسف مسجد في لبنان

في السياق نفسه، نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مسجداً في بلدة يارين، اليوم الخميس، فيما شنت طائراته الحربية غارات على بلدات جنوب لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت مسجد ببلدة يارين"، فيما ذكر مراسل الأناضول أن طائرات إسرائيلية شنت غارات عنيفة على بلدات طير حرفا والجبين وشيحين جنوبي لبنان، وعلم المراسل بأنباء عن تفجير "مسجد الناصر صلاح الدين" في بلدة يارين الحدودية بقضاء صور جنوبي لبنان.

مقتل مزارع في لبنان

كما قُتل مزارع لبناني، اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي على بلدة البهارية بقضاء حاصبيا في محافظة النبطية جنوبي البلاد.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: "استُشهد المزارع ياسين عبد الله أبو قيس، جراء القصف الإسرائيلي على الهبارية"، وذكرت الوكالة أن "مراسلة قناة LBC المحلية رنا جوني، نجت بأعجوبة جراء وقوع غارة إسرائيلية بالقرب منها عندما كانت تؤدي التغطية الإعلامية في بلدة دير الزهراني (بالنبطية)، حيث أُصيبت برضوض، كما أُصيبت سيارتها بشظايا صاروخ الغارة".

في السياق نفسه، قالت الوكالة إن "الطائرات المعادية (الإسرائيلية) شنت سلسلة من الغارات استهدفت بلدات طير حرفا، وزبقين وجبال البطم (جنوب) ترافقت مع قصف مدفعي للمنطقة"، كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق في محيط مدينة صور (جنوب) وبالقرب من مستشفى قانا الحكومي".

استهداف نهاريا

في المقابل أعلن حزب الله، في سلسلة بيانات نشرها على قناته في تليغرام، استهداف عدة مستوطنات وتجمعات لجنود إسرائيليين، وقال إن عناصره "استهدفوا مدينة نهاريا، وثكنة دوفيف، ومستوطنتي ديشون ويسود هامعلاه (شمالي إسرائيل)، بصليات صاروخيّة".

وأضاف الحزب أن عناصره استهدفوا كذلك "تجمّعاً لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة، وقاعدة لوجيستية للفرقة 146 شمال شرقي مستوطنة نتيف هشايارا، شرقي مدينة نهاريا بصليات صاروخيّة". كما أعلن أن عناصره "استهدفوا موقع جل العلام الحدودي (شمال إسرائيل)، بصليةٍ صاروخيّة".

كما ذكر الحزب أن عناصره "استهدفوا تجمّعاً لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا، وآخر بين بلدتي حولا ومركبا جنوبي لبنان، بصليات صاروخية، وحققوا ‏إصابات مؤكدة في صفوفها".

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها حزب الله، بدأت غداة شن إسرائيل إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو من 147 ألف فلسطيني، وسَّعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالاً عن 3 آلاف و365 قتيلاً و14 ألفاً و344 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق رصد الأناضول بيانات لبنانية رسمية معلنة، حتى مساء الأربعاء.