سياسة
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سوريا.. قتلى ومصابون في هجومين إسرائيليين على دمشق
كشفت وكالة أنباء النظام السوري (سانا)، اليوم الخميس، عن سقوط عدد من القتلى والمصابين إثر هجومين إسرائيليين استهدفا مبنيين سكنيين على مشارف العاصمة السورية دمشق، اليوم الخميس.
سوريا.. قتلى ومصابون في هجومين إسرائيليين على دمشق
غارة إسرائيلية على ضاحية المزة في دمشق / صورة: Reuters
14 نوفمبر 2024

وأوضحت الوكالة أن القصف الإسرائيلي استهدف حي المزة في العاصمة دمشق، فيما استهدفت غارة أخرى مبنى سكنياً في قدسيا غربي دمشق. وأفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بسقوط 4 قتلى جراء الغارات الإسرائيلية على منطقة المزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الهجومين في دمشق استهدفا أصولاً ومقراً لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

ومنذ 2011، تشن إسرائيل بين الحين والآخر هجمات في سوريا على نقاط عسكرية تابعة للنظام ومواقع لجماعات تزعم أنها مدعومة من إيران.

وتصاعدت الغارات الإسرائيلية على سوريا تزامناً مع حرب إبادة جماعية يشنها الاحتلال بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ووسَّعت نطاق الإبادة عبر حرب متواصلة على لبنان منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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