سياسة
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بحضور زعيمي البلدين.. تركيا وقطر تبرمان 8 اتفاقيات في عدة مجالات
أبرمت أنقرة والدوحة، اليوم الخميس، عدداً من الاتفاقيات في مجالات مختلفة، وذلك بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.
بحضور زعيمي البلدين.. تركيا وقطر تبرمان 8 اتفاقيات في عدة مجالات
تركيا وقطر تبرمان 8 اتفاقيات في مجالات مختلفة / صورة: AA
14 نوفمبر 2024

ووقّع المسؤولون في تركيا وقطر 8 اتفاقيات في مجالات متعددة، عقب الاجتماع العاشر للجنة التركية القطرية الاستراتيجية العليا الذي ترأسه زعيما البلدين في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وضمّت الاتفاقيات مذكرتي تفاهم بين حكومتي البلدين بشأن التعاون في مجال الوثائق والمحفوظات، ومجال الإعلام والاتصال، إضافة إلى اتفاقية تعاون في مجال المساعدات الإنسانية، وبرنامج تنفيذي لعامي 2025-2026 في مجال الشباب والرياضة.

كما وقعت حكومتا البلدين اتفاقية تعاون في مجال النقل البري الدولي للركاب والبضائع، وكذلك على إعلان نيّات لتسهيل التجارة. وعقدت وزارتا الدفاع في البلدين اتفاقيتين للتعاون العسكري والتقني.

وفي الختام وقّع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بيان "الاجتماع العاشر للجنة الاستراتيجية العليا التركية-القطرية".

مصدر:TRT عربي
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