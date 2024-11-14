ووقّع المسؤولون في تركيا وقطر 8 اتفاقيات في مجالات متعددة، عقب الاجتماع العاشر للجنة التركية القطرية الاستراتيجية العليا الذي ترأسه زعيما البلدين في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وضمّت الاتفاقيات مذكرتي تفاهم بين حكومتي البلدين بشأن التعاون في مجال الوثائق والمحفوظات، ومجال الإعلام والاتصال، إضافة إلى اتفاقية تعاون في مجال المساعدات الإنسانية، وبرنامج تنفيذي لعامي 2025-2026 في مجال الشباب والرياضة.

كما وقعت حكومتا البلدين اتفاقية تعاون في مجال النقل البري الدولي للركاب والبضائع، وكذلك على إعلان نيّات لتسهيل التجارة. وعقدت وزارتا الدفاع في البلدين اتفاقيتين للتعاون العسكري والتقني.

وفي الختام وقّع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بيان "الاجتماع العاشر للجنة الاستراتيجية العليا التركية-القطرية".