وقال الحوثي، في كلمة متلفزة، بثتها قناة المسيرة التابعة للجماعة: "نفّذت قواتنا عمليات عسكرية هذا الأسبوع بـ29 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيّرة".

وأشار إلى أن "أبرز عملياتنا البحرية هذا الأسبوع، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية إبراهام لينكولن، في البحر العربي (الثلاثاء)، وهربت بعد الاستهداف بمئات الأميال، وأصبح العدو يتهرب من البحر الأحمر، ولم تدخله حاملة الطائرات منذ تلك المدة".

ولفت الحوثي إلى أنه "في بعض الحالات كانت حاملة الطائرات الأمريكية تتحرك على مقربة من بعض السواحل الإفريقية خوفاً من الاستهداف". وتوعَّد بمواصلة العمليات العسكرية ضد واشنطن قائلاً: "لو أراد الأمريكي أن يقدم حاملة الطائرات إلى البحر الأحمر فهو سيقرّبها أكثر لاستهدافها، وإذا أراد أن يتجرأ على ذلك فليجرِّب".

والثلاثاء، أعلنت الجماعة في بيان متلفز لمتحدثها العسكري يحيى سريع، تنفيذها عمليتين "نوعيتين"، استمرتا 8 ساعات واستهدفتا مدمرتين وحاملة طائرات أمريكية في البحرين الأحمر والعربي، فيما قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إن المدمرتين وحاملة الطائرات تصدت لهجمات متعددة عبر مضيق باب المندب من الحوثيين.

وقلل الحوثي في كلمته المتلفزة من تداعيات الغارات الأمريكية الأخيرة على اليمن، وقال في هذا السياق: "غارات الأمريكي هذا الأسبوع على محافظات متعددة ليس لها أي تأثير في القدرات العسكرية لبلدنا".

كانت الجماعة قد أعلنت، الاثنين، أن التحالف الأمريكي-البريطاني شن 9 غارات على محافظتَي عمران وصعدة شمالي اليمن، بعد يومين من إعلانها عن 3 غارات من التحالف استهدفت العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها.

وفي ما يتعلق بإسرائيل، قال الحوثي: "عملياتنا العسكرية منها ما كان باتجاه عمق وجنوب فلسطين المحتلة، في يافا وعسقلان وأم الرشراش (إيلات)، وقاعدة جوية للعدو الإسرائيلي في صحراء النقب (جنوب)، ومنها ما كان إلى البحار".

و"تضامناً مع غزة" في مواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي أسفرت حتى الآن عن أكثر من 147 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات فضلاً عن استهداف مواقع في إسرائيل.

ورداً على هجمات الحوثيين، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" في اليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعد السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة في البحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصل إليه أسلحتها.