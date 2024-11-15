سياسة
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السفيرة الأمريكية لدى بيروت تسلم برّي مسودة لوقف إطلاق النار مع الاحتلال
سلّمت السفيرة الأمريكية لدى بيروت ليزا جونسون، رئيس مجلس النواب نبيه بري مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله.
السفيرة الأمريكية لدى بيروت تسلم برّي مسودة لوقف إطلاق النار مع الاحتلال
جونسون سلمت بري مسودة الاتفاق أو ما يسمى بمقترح الحل، نيابة عن المبعوث الأمريكي آموس هوكستين / صورة: AP Archive
15 نوفمبر 2024

ونقلت قناة "الجديد" التليفزيونية الخاصة عن مصادر لم تسمها الخميس، أن جونسون "سلّمت بري مسودة الاتفاق أو ما يسمى بمقترح الحل، نيابة عن المبعوث الأمريكي آموس هوكستين، وترتكز ورقة الاتفاق هذه على القرار 1701" دون توضيح تفاصيل الاتفاق.

والقرار رقم 1701 صدر عن مجلس الأمن الدولي في أغسطس /آب 2006 عقب حرب استمرت 33 يوماً بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، ويدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوبي لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني واليونيفيل الأممية.

ولفتت "الجديد" نقلاً عن مصادرها أن "بري سيتشاور مع حزب الله المعني مباشرة بوقف إطلاق النار، قبل الرد بشأن المقترح".

يأتي ذلك في وقت ادعى فيه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الاثنين، "إحراز تقدم في المفاوضات لوقف إطلاق النار في لبنان، والتحدي الرئيسي يتمثل في تنفيذ ما يجري الاتفاق عليه".

بينما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة عن مسؤول إسرائيلي كبير لم تسمه الأربعاء، أن "إسرائيل في المراحل النهائية لصياغة تسوية مع لبنان بوساطة أمريكية، وستشمل إبعاد حزب الله إلى شمال نهر الليطاني (جنوب لبنان)".

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها حزب الله، بدأت غداة شن إسرائيل حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي خلفت أكثر من 147 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالاً عن 3 آلاف و386 قتيلاً و14 ألفاً و417 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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